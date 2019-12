Ilyen már tényleg nincs: sok helyen nyílnak a virágok a decemberi tavaszban

Európa-szerte virágoznak a különféle növények a decemberi melegben. Magyarországon volt, ahol 17 fok fölé kúszott a hőmérséklet kedden - jeleznénk, december 17-e van!



Több helyütt is nyílnak már a virágok a váratlan decemberi melegben: nem csak hazánkból, hanem Európa minden pontjáról érkeznek fotók a Severe Weather Europe nevű Facebook-oldal felhívására - többen Magyarországról is küldtek kommentben képet éppen virágzó muskátlikról, ibolyákról.

Az Országos Meteorológiai szolgálat szakembereit is meglepték az előrejelzések: azok ugyanis 6-10 fokos eltérést is mutatnak az átlaqghoz képest. A legfrissebb jelentés szerint ugyanakkor csak lassan fordul majd hűvösebbre az idő, a következő napokban már nem 10-13, csupán 5-10 fokkal leszünk az átlag fölött, és a hétvégén esni is fog.

Az Időkép hőtérképe szerint ma Barcson 19,6 fokot mértek, de több helyen is 17-18 fok fölé kúszott a hőmérő higanyszála.

Az OMSZ korábbi előrejelzése szerint szerdán északkeleten nagyobb területen köd képződhet, amely helyenként tartósabban meg is marad, másutt változóan felhős lesz az ég, hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap, csapadék nem valószínű. A Dunántúlon több helyen megerősödik a szél. A minimumhőmérséklet 1-10, a maximumhőmérséklet általában 10-16 fok között lesz.

Csütörtökre virradóra nagy területen köd képződhet, amely főként északkeleten tartósan meg is maradhat, másutt rövid időre kisüt a nap, majd nyugaton megvastagszik a felhőzet, a nap második felében nyugaton, délnyugaton néhol eső is lehet. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 1 és plusz 8 fok között, a legmagasabb általában 8 és 14 fok között valószínű.

Péntekre virradóra főként az északkeleti harmadban köd képződhet, amely helyenként tartósan meg is maradhat, másutt változóan felhős lesz az ég, több-kevesebb napsütés várható, majd estétől nyugat felől megvastagszik a felhőzet, de csapadék nem valószínű. A szél nyugaton megerősödik, az Észak-Dunántúlon helyenként viharossá fokozódik. A leghidegebb órákban 0-8 fok lesz. Napközben 8-14 fokig melegszik a levegő.

Szombaton erősen felhős vagy borult lesz az ég, és nyugaton egyre többfelé várható eső, zápor. Több helyen megerősödik a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 3-9, a legmagasabb 8-14 fok között alakul.

Vasárnap szórványosan várható eső, záporeső. A leghidegebb órákban 1-6 fok lesz. Napközben 5-10 fokig melegszik a levegő - olvasható az előrejelzésben.

Címlapkép: Getty Images