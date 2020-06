Ijesztő manőver a magyar közúton: a rendőrök sem hitték el, mit vettek videóra

Újabb epizódjához érkezett a rendőrség pofátlan(tan)ító sorozata, ezúttal is több szabálytalankodót mutatnak be. Közülük is kiemelkedik talán az a sofőr, aki egy körforgalomban próbált driftelni: az egy dolog, hogy csúnyán belesült a manőverbe, ráadásul pont a rendőrök orra előtt. A videóban lekapcsolnak egykerekező motorost is.

A Baleset-megelőzés Facebook oldalán mutatják be az elmúlt időszak szabálysértő sofőrjeit. A Pofátlan(tan)ítás videosorozat legfrissebb részében akad az aranyhegyi forgalmi rendet “benéző" vagy ha úgy tetszik “felülbíráló" furgonos, de a Kossuth Lajos utcai körforgalomban kipördülő Lexusos is.





Emlékezetes videóban örökítettek meg egy hasonló esetet a Balfi úti körforgalomban is korábban. Közlekedjünk a szabályok betartása mellett, hiszen nem csak magunk, hanem a többi közlekedő életével is “játszunk"! Mindenkit hazavárnak!