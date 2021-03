Így változik a vonatok, buszok menetrendje a hosszú hétvégén

A március 15-i ünnephez igazodik a vonatok és buszok közlekedési rendje. A vonatok március 14-én az ünnepnapi, 15-én a vasárnapi, 16-án már a munkanapi menetrend szerint közlekednek. Módosul a Volánbuszok közlekedési rendje is: március 14-én munkaszüneti napi, 15-én a hét első tanítási és munkanapját megelőző munkaszüneti napi, 16-án a hét első tanítási és munkanapi menetrendnek megfelelően indulnak a járatok. A MÁV-HÉV járatai március 13-án szombaton a megszokott szombati közlekedési rend szerint járnak, március 14-én vasárnap és 15-én hétfőn vasárnapi menetrend szerint közlekednek a hév járatok. A járványhelyzet miatt a közlekedési társaságok kérik, hogy aki teheti, most halassza el utazását. Amennyiben mindenképpen utaznak, tartsák be a kötelező maszkviselési és távolságtartási szabályokat.

Érdemes használni a jegyértékesítő automatákat 5 százalékos kedvezménnyel, vegyék igénybe - 10 százalékos kedvezménnyel - az online jegyvásárlást a megújult Elvirán vagy a MÁV applikációban. A webes felület és az applikáció már közös felhasználói fiókkal használható. Az önkiszolgáló csatornákon történő jegyvásárlás nem jár személyes érintkezéssel, az ilyen módon történő jegyvásárlással az utasok csökkenthetik a fertőzés kockázatát. Az online vásárolt jegyeket ellenőrzéskor bemutathatja az utas a MÁV applikációban, de PDF formátumban is kiküldi a rendszer, így letölthető, kinyomtatható, vagy akár továbbküldhető az azt igénybe vevő rokonnak, ismerősnek.

A gyermekek, családosok, tanulók, diák- és felnőtt csoportok, nyugdíjasok is élhetnek a szokásos kedvezményrendszerrel. A már nem tanuló 26 éven aluliak a 33 százalékos hétvégi kedvezményt március 12-én 10 órától 15-én 23:59-ig vehetik igénybe. A folyamatos és biztonságos személyszállítás érdekében a MÁV-Volán-csoport továbbra is fenntartja az érvényben lévő menetrendet, így minden járat a megszokott sűrűséggel közlekedik ezután is.

A Volánbusz helyi és helyközi autóbuszainak közlekedési rendje is változik: március 14-én munkaszüneti napon, március 15-én a hét első tanítási és munkanapját megelőző munkaszüneti napon, március 16-án a hét első tanítási és munkanapján érvényes menetrend szerint közlekednek a Volánbusz járművei.

A pénztárak előtti sorban állás elkerülése érdekében a menetjegyek elővételben, online és mobilon is kényelmesen megválthatók. A Közlekedési Mobiljegy applikációban és társalkalmazásaiban vásárolt teljes árú, 50 és 90 százalék kedvezményű helyközi (távolsági) menetjegyekre, valamint a menetjegyekhez vásárolt kiegészítő jegyekre 5 százalék kedvezményt biztosít a közlekedési társaság. Az elektronikus jegyvásárlás további részleteiről a Volánbusz és a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. weboldalán tájékozódhatnak az utasok.

A közlekedési táraságok továbbra is kérik az utasokat, tartsák be a közegészségügyi előírásokat. Az állomások, megállók területén, illetve a vasúti járműveken, buszokon továbbra is kötelező az utazás teljes időtartama alatt az orrot és szájat eltakaró maszk viselése. Akik nem viselnek maszkot, kizárhatók az utazásból és 8000 forint pótdíj fizetésére kötelezhetők.

