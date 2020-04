Így tartják távol egymástól az utasokat a BKV-n: szerdán megint nőtt az utasszám

Sűrítik a fővárosi közösségi közlekedés járatait a szerdai tapasztalatok alapján, hogy a koronavírus-fertőzések megelőzése érdekében az utasok kellő távolságban lehessenek egymástól a járműveken - közölte Karácsony Gergely főpolgármester szerdán a Facebook-oldalán. A lépés előzménye, hogy szerdától a fővárosban szombati menetrenden alapuló, de több frekventált vonalon annál sűrűbb közlekedést biztosító új menetrendet vezettek be közlekednek munkanapokon a közösségi közlekedés járatai a koronavírus-járvány miatt csökkent utasszámhoz igazodva.

Karácsony Gergely szerdán azt írta, miközben a buszok, trolik, villamosok és a metrók átlagosan tíz százalék alatti kihasználtsággal futnak, logikus lépés a járatok ritkítása és a gépjárművezetők védelme a járványhelyzet idején. Korábban arra utasította a Budapesti Közlekedési Központot (BKK), hogy a szombati menetrendhez képest bizonyos járatoknál annál nagyobb járatsűrűséggel álljanak ki - emlékeztetett. A főpolgármester ugyanakkor közölte: szerda reggel azonban érezhető volt, hogy egyes járatokon az egészségügyi ajánlásokhoz képest nagyobb utasszám volt.

Így azonnal utasítottam a BKK vezérigazgatóját, hogy további járatsűrítésekkel vegyék elejét hasonló jelenségeknek és az utasok egymástól kellő távolságra tudjanak utazni a közösségi közlekedésben

- írta Karácsony Gergely. Fürjes Balázs, a Budapest és az agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár és Vitézy Dávid, a Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatója szerda reggel jelezték, hogy nem jó a bevezetett szombati menetrend, mert az utasok nem tudnak kellő távolságot tartani egymástól. Fürjes Balázs a Twitteren azt írta, arra kéri Karácsony Gergelyt, hogy ne a szombati menetrend szerint közlekedjenek a BKK járatai, mert ez rontja a járványhelyzetet.

Vitézy Dávid a Facebookon azt közölte, kérte a fővárosi önkormányzatot és a BKK-t, hogy korrigáljanak és a szombati menetrend helyett sürgősen vezessenek be egy, a járványügyi veszélyhelyzethez igazodó rendkívüli munkanapi menetrendet, amely "a hajnalban kényszerűen bejáró, kórházakban, áruházakban, gyárakban, közüzemi energiaellátást és az alapvető közszolgáltatásokat biztosító munkahelyeken, építőiparban dolgozó emberek számára lehetővé teszik a távolságtartást a járműveken és amellyel a BKK nem járul hozzá a megbetegedések tömegessé válásához".

A BKK közleményt adott ki

A BKK a fővárosi közösségi közlekedésben ma reggel tapasztaltak alapján április 2-től, csütörtöktől gyakoribb járatindulást biztosít számos vonalon. A járatsűrítés célja, hogy egyetlen vonalon se legyen nagyobb a járművek kihasználtsága a nemzetközi gyakorlatban is alkalmazott 30 százaléknál, azaz az utasok tartani tudják a megfelelő távolságot egymástól.

Április 1-jén reggeltől egy szombati menetrenden alapuló, de frekventált vonalakon annál sűrűbb járatindulást biztosító közösségi közlekedési rend lépett életbe a fővárosban. A Budapesti Közlekedési Központ számos dolgozója figyelte a fővárosi közösségi közlekedés kihasználtságát a ma hajnali, reggeli órákban és a közösségi médiában is sok visszajelzést kaptunk a járatok utasszámát illetően. A tapasztalatok alapján már április 2-án, csütörtökön reggeltől sűrítik a járatindulást számos vonalon, kiemelten a hajnali, reggeli órákban a dél-pesti térségben.

Az április 1-jén, szerdán reggel tapasztaltak alapján 16 fővárosi vonalon biztosítunk további járatsűrítést április 2-től. A jelenleg érvényes, szombati menetrenden alapuló, ám frekventált vonalakon annál gyakoribb járatindulást biztosító, korábban bemutatott menetrendet az alábbiak szerint sűrítik:

Az M3-as metrópótló buszon hajnali 5 óra után gyakrabban indulnak a buszok.

A 2-es villamos vonalán a H6-os HÉV minden beérkező szerelvényéhez egy többlet villamosindulást biztosítunk.

A 74-es trolibusz vonalán hajnali 5 óra után 10 percenként indulnak a járművek.

A 8E járat vonalán reggel 6 órától 10 percenként indulnak a buszok.

A 20E és a 30-as járat vonalán hajnali 5 órától már sűrűbben, 10 percenként indulnak a buszok.

A 32-es busz már hajnali 5 órától 10 percenként indul.

A 44-es buszjárat reggel 6 órától 15 percenként közlekedik.

Az 54-es és a 68-as vonalon a rövidebb járművek helyett csuklós buszok közlekednek.

A 97E vonalon már hajnali 5 órától 10 percenként indulnak a járatok.

A 99-es busz már hajnali 5 órától 10 percenként jár.

A 151-es busz az iskolaszüneti menetrend szerint jár.

A metrópótlást segítő 194M vonalon iskolaszüneti menetrend szerint indulnak a buszok.

A 220-as busz reggel 6 órától 10 percenként közlekedik.

A 276E vonalán már hajnali 5 órától 10 percenként indulnak a buszok.

Április 2-án, csütörtökön reggel - és természetesen az azt követő napokon - továbbra is kiemelt figyelemmel követik a járatok kihasználtságát, és amelyeik vonalon szükséges, további sűrítéseket vezethetnek be. Felkészülve egy esetleges, a mai reggelhez hasonló esetre már korábban növeltük a város különböző pontjain várakozó tartalék járművek számát, amelyek szükség esetén azonnal forgalomba állíthatók.

A fővárosban utazókat továbbra is kérjük, hogy ne megszokásból közlekedjenek. Utazásukat előzetesen, vagy akár menetközben tervezzék meg a BKK FUTÁR alkalmazással, amely továbbra is valós idejű járatinformációk alapján ajánlja fel az optimális útvonalat úti célunk eléréséhez. A weben a futar.bkk.hu címen, emellett iOS és androidos mobilalkalmazásként is elérhető BKK FUTÁR-ban beállíthatjuk, hogy a leggyorsabb, a legkevesebb átszállást, vagy a legkevesebb sétát igénylő utazási módot ajánlja fel, továbbá MOL Bubival és kerékpározással kombinált utazásokat is képes tervezni.

A járatsűrítés célja, hogy egyetlen vonalon se legyen nagyobb a járművek kihasználtsága a nemzetközi gyakorlatban is alkalmazott 30 százaléknál, azaz az utasok tartani tudják a megfelelő távolságot egymástól. Ez a rövidebb buszok és trolibuszok esetében átlagosan 20, a csuklós buszok és trolibuszok esetében 32, az M2-es metrón 230, az M3-ason 245, az M4-esen 185, a nagykörúti villamoson és a hosszú CAF-okon 108, a rövid CAF-okon, a hannoveri villamosokon, a 2-es, a 47-es és a 49-es vonalon 54, a Tatra típusú villamosokon pedig kocsinként 27 utast jelent.

