Így reagál a BKV a koronavírusra: akcióterv készült

A Magyarországon is regisztrált koronavírus terjedése ellen, valamint munkatársaink és utasaink védelme érdekében felelős vállalatként céltudatosan, gyorsan és hatékonyan kívánunk fellépni. A járványok terjedésének egyik sajátossága, hogy növekedésük legideálisabb közege, ha sok ember egyszerre tartózkodik azonos helyen - a közösségi közlekedés jellegéhez hasonlóan -, így Társaságunk minden lehetséges eszközt felhasznál a prevenció érdekében.

A BKV-n belül akcióterv készült, amely tartalmazza a szükséges óvintézkedéseket, a védelmi intézkedéseket, a takarítási és aktív, rendszeres fertőtlenítési rendelkezéseket.

A BKV Zrt. járművekre vonatkozó takarítási rendje jelenleg is tartalmazza a járművek rendszeres vegyszeres, fertőtlenítő jellegű takarítását, aminek része a vezetőállások napi rendszerességű fertőtlenítő takarítása. A koronavírus járványt megelőző intézkedések keretében elrendeltük az utasokkal érintkező felületek napi fertőtlenítő takarítását is.

A korábban a metrókon, valamint a mozgólépcsők korlátjain alkalmazott technikát kiterjesztettük a legnagyobb utasforgalmat lebonyolító, nagykörúti vonalon éjjel-nappal közlekedő Combino villamosokra is. Így azok utasokkal érintkező felületein a Resysten Hungary Kft. higiéniai bevonata képez plusz védelmet: a fotokatalitikus - mesterséges fénnyel is működő - titán-dioxid bevonat hatására 90 százalék csökken a szennyezettség, és ezzel a kórokozók megjelenésének esélye is.

Az akcióterv tartalmazza továbbá többek között a megfelelő fertőtlenítőszerek beszerzését és elosztását, a védőmaszkok beszerzését, a tájékoztatók kihelyezését, valamint azt, hogy megbetegedés gyanújának esetén milyen munkarendben kell vagy lehet dolgozni.

A védekezés "gyakorlati" elemein túl kiemelt hangsúlyt fektetünk mind munkatársaink, mind utasaink rendszeres és maradéktalan tájékoztatására is. A belső kommunikáció folyamatos a kollégák felé, az e-hírlevélben hetente adunk - minden alkalommal frissített - tájékoztatást a vírusról, valamint a védekezésről, komplex anyag jelenik meg a belső magazinban, a telephelyeken, nagyobb végállomási tartózkodókban pedig plakátok segítik a dolgozók tájékozódását.

A járványra való felkészülésben, valamint a pandémia időszakában meghozott intézkedéseink során természetesen igazodni fogunk a tisztifőorvos, a kormányzati operatív törzs, valamint a fővárosi operatív törzs javaslataihoz.

