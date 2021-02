Így nyithatnak újra a fürdők, szaunák: két hét felkészülési időt kértek

Újraindítási akciótervet készített a Magyar Fürdőszövetség; a programjukban a kormánytól azt kérik, hogy az újraindítási gyorskölcsönt terjesszék ki a fürdőkre. A szövetség közleménye szerint a 14 pontos Fürdő Újraindítási Akciótervet eljuttatták az illetékes szaktárcákhoz, mert a munkahelyek védelme érdekében az utolsó tartalékaikat is felhasználó fürdők fenntarthatóan szeretnének újra megnyitni. Azt írták, hogy a 18 ezer munkavállalót foglalkoztató és "békeidőben" évi mintegy 95-100 milliárd forint közötti forgalmat generáló ágazat képviseletében tett javaslataikkal a magyar gazdaság újraindításához járulnak hozzá. A biztonságos üzemindításhoz két hét felkészülési időre van szükség közlésük szerint.

Mint írták, a napokban elinduló újraindítási gyorskölcsön kiterjesztését kérik az önkormányzati/állami tulajdonú fürdőkre is, mert jelenleg az nem érhető el a fürdők túlnyomó többsége számára, mivel azok nem kis- és középvállalkozások. Továbbra is szeretnék elérni a fürdőszolgáltatások áfájának 5 százalékra csökkentését. A kiesett bevételek részleges visszapótlását is szeretnék elérni nyugat-európai mintákhoz hasonlóan, ami a 2019-es bevételek 50 százalékát jelentené 2020-21-ben a fürdőüzemeltetők részére.

A fürdőszövetség azt javasolja, hogy a 2020. májusitól eltérően az idén a kültéri és beltéri medencék egy lépcsőben nyithassanak, továbbá hogy a közegészségügyi előírásoknál a tavaly november 11-i zárás előtti Covid-protokollok legyenek ismét érvényesek, amelyek már megállták a helyüket a gyakorlatban. A gőzfürdők és szaunák levegőminőségének és felülethigiéniájának ellenőrzésére a szövetség külön szakmai protokollon dolgozik jelenleg - írták.

Kiemelik: a kormányzati bértámogatással az ágazat munkahelyeinek 77 százalékát sikerült megmenteniük, azonban a november óta bevétel nélküli munkáltatóknak elfogytak a lehetőségeik a bérek másik felének finanszírozásához. Ezért javasolják a bértámogatás mértékének megemelését 75 százalékra és időbeli kiterjesztését 2021. augusztus 31-ig. Mindez szerintük a jelenleg érvényben levő munkáltatói járulékmentesség fenntartása mellett érdemi segítséget jelenhet a fürdőüzemeltetőknek.

Terveik között szerepel az egészségbiztosítási alapból finanszírozott post-Covid rehabilitációs program indítása, mert jelentősen tehermentesíti az állami egészségügyi ellátórendszert a fürdőgyógyászatok bevonása. A korábbi Erzsébet fürdőjegy program mintájára a magyar családok, kiemelten a nagycsaládosok részére minimális önerővel pályázható, 3 alkalmas fürdőjegy program indítását javasolják 5 milliárd forint keretösszeggel. Emellett a SZÉP-kártyát érintő kedvezményes adózású, 2021. június 30-ig tartó időszak meghosszabbítását december 31-ig.

