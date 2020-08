Így nyaraltak a magyarok 2020-ban: megszerettette a járvány az otthonnyaralást

Nem szokványos nyarat tudhatunk magunk mögött, a pandémiás időszak fenekestül felforgatta a szezont és a magyarok utazási szokásait. A nyár eleji kijárási korlátozások, a külföldi desztinációk kockázata és a sorra elmaradó programok módosították az utazási hajlandóságot, a felkapott úti célokat és a külhoni nyaralások kérdését is - derült ki egy nyár eleje óta tartó kutatásból, melyet a Lounge Group készített a Magyar Turisztikai Ügynökség részére.

A megkérdezettek fele a családjával szokott utazni, közel harmaduk pedig párjával tölti a vakációt. A kijárási korlátozás feloldása óta minden második válaszadó vett részt valamilyen turisztikai célú utazáson, akik mind egyetértettek abban, hogy a biztonság az elsődleges szempont. Ezért is részesítették előnyben a belföldi desztinációkat, 55%-uk ráadásul olyan úti célt tervezett meglátogatni, ahol még nem járt azelőtt. Mivel az idei vakációszezon később indult, így a szállásfoglalással kapcsolatos informálódás is csak július második felében kezdett tetőzni, külföldi és belföldi desztinációk esetén is a szállodák voltak a legnépszerűbb szállástípusok.

A biztonságosabb és gyorsabb cselekvési lehetőségeknek köszönhetően felértékelődtek a belföldi úti célok.

Ezt mi sem mutatja jobban, minthogy a belföldi nyaralással kapcsolatos közösségi média tartalmak mennyisége a tavalyi évhez viszonyítva, mintegy háromszorosára nőttek, illetve az idén méltán népszerű 1 napos utazások is meghaladták a tavalyi adatokat - számolt be róla a Neticle, a nyilvános közösségi média posztokat és hozzászólásokat elemző startup. A szabályozásokról aktív kommunikáció folyt az online térben, de a családi és tengerparti nyaralások, valamint az utazási irodák lehetőségei foglalkoztatták igazán a felhasználókat. A rugalmasság még mindig vitte a prímet: a hozzászólások gyakran említették a lemondható szállások fontosságát.

A Balaton volt az idei riviéra

Az úti cél kiválasztása során az ár mellett meghatározó tényezővé vált a szállás minősége, lokációja, járványügyi szempontból való megbízhatósága, a környéken található látnivalók listája, illetve a már megszállt vendégek által megosztott fotók és értékelések.

Az idei nyár kedvezett hazánk rejtett kincseinek, amelyek kevésbé voltak zsúfoltak, mint felkapott társaik.

Emellett a városlátogatások, a kiránduló élménypontok, a gyógyfürdők és az aktív kikapcsolódás volt a fő, sokan keresték fel hazánk kerékpárútvonalait, tekerték körbe A Tisza-, a Velencei tavat, vagy éppen a Balatont. Népszerű volt továbbá a Dunakanyar, Börzsöny, Göd és Bodrogkeresztúr is, emellett sokan látogatták meg Harkányt, Nyíregyházát, Szarvast és Paloznakot is. A legnépszerűbb úti cél természetesen a Balaton volt, augusztusban a magyar tengert említették az online felhasználók a legtöbbször.

Azok közül, akik külföldre terveztek utazni, főként Horvátországot és Görögországot részesítették előnyben.

Az Isztriai félszigetet a vakációzók 40%-a azért választotta, mert itt található a legközelebbi tengerpart, 23%-uk pedig megszokásból vette számításba ezen úti célt.

Utaztunk, utazunk

Egy átlagos évben, turisztikai céllal a magyarok 69%-a belföldre, 28%-a pedig külföldre utazik. Idén ez lényegesen másképpen alakult. Azok közül, akiknek volt leszervezett turisztikai utazása 80% számolt be arról, hogy meghiúsult a koronavírus-járvány következtében, azonban szerencsére jellemzően ezek nem jártak jelentős anyagi kárral. Az utazások elmaradása mögött döntően a járvány miatti félelem és a célországokba életbe léptetett utazási korlátozások álltak. Bíztató jelnek tekinthető, hogy azok közül, akiknek utazása a fentebb ismertetett okból meghiúsult, 48 százalék azt tervezi, hogy bepótolja, vagy már be is pótolta az elmaradt utat.

Fontos információ a belföldi turisztikai szolgáltatók részére, hogy azok közül, akik a közeljövőben belföldi utazást terveznek, 50 százalék olyan helyet kíván felkeresni, ahol korábban még egyáltalán nem járt. Mindez azt vetíti elő, hogy a belföldi utazási desztinációk területi koncentrációja oldódik, ezzel párhuzamosan korábban kevésbé ismert turisztikai célpontok is felértékelődnek

- osztotta meg a kutatási eredményeket Szakáli István Loránd a Századvég vezető közgazdásza. "Összességében elmondható, hogy a pandémiás helyzet felértékelte a biztonságosabb belföldi utazást, és sokan fedezték fel családjukkal vagy párjukkal Magyarország csodás élménypontjait, fürdőit, tavait és városait." - mondta el a Lounge Group kutatási divízióvezetője, Szabó Zsófia.

Címlapkép: Getty Images