Így megy gajra apránként a vasúti közlekedés: mire jó ez?

2020. június 6-tól lépett életbe a MÁV ideiglenes járványügyi menetrendje, melyet az állámvasút azért látott indokoltnak bevezetni, mert "a közösségi közlekedési hálózaton a járványhelyzet jelentősen visszavetette az utasforgalmat". Ezért most több vasútvonalon a járatok egy része helyett pótlóbuszok szállítják az utasokat. A MÁV szerint a változások a vonaton utazók nagyjából 4 százalékát érintik, viszont már rengeteg tiltakozás érkezett: egyes településeken teljesen elsorvad így a közlekedés. Most tíz polgármester tiltakozik Palkovics László miniszternél az új menetrend miatt.

A MÁV közleménye szerint a járványhelyzet miatt március 15. és május 15. között a társaság belföldi utasforgalma körülbelül hetven százalékkal maradt el a tavalyitól, ezért június 6-ától több vasútvonalon ideiglenes járványügyi menetrend lépett életbe, a járatok egy része helyett pótlóbuszok szállítják az utasokat. A változás két Vas megyei vasútszakaszt érint közvetlenül - írja a vaol. A Szombathely-Nagykanizsa-vonalon három vonatpár esetében zalaszentiváni átszállással kell számolni, ez a Pécsre jutást is megnehezíti. A másik intézkedés a Zalaegerszeg-Hodos közötti vonalat érintette. Itt szombat óta vonatok helyett vonatpótló buszok közlekednek.

Az őrségi emberek számára a vasút érzékeny téma - írja a lap. Sokan óriási traumaként élték meg 1980-ban a régi őrségi vasút megszüntetését. Amikor az 1990-es évek közepén a magyar-szlovén nemzetközi vasúthoz a megfelelő nyomvonalat keresték, az őrségiek azért tudták elfogadni a beruházás kellemetlenségeit, mert ezzel visszakapták a vasutat.

A járvány miatt mindenki szót fogadott, betartottuk a korlátozásokat, az emberek otthon maradtak. Persze hogy nem vonatoztak. Most meg arra hivatkozva, hogy kevés az utas, megszüntetik a vonatközlekedést. Ez rendkívül hátrányosan érinti az őrségi embereket. Itt van egy villamosított, környezetbarát közlekedési lehetőség, most mégis buszozhatunk. Az időzítés is érthetetlen: miért a korlátozások feloldásakor és a turistaszezon kezdetén történik mindez?

- kérdezi Györke Gyula, Bajánsenye polgármestere, megjegyezve azt is, hogy a MÁV nem kereste meg a települések vezetőit.

Grózinger Csaba, Felsőjánosfa polgármestere kezdeményezte, hogy az érintett polgármesterek írjanak levelet az illetékes miniszternek. Palkovics László innovációs és technológiai miniszternek két hete küldték el a levelet, amelyet tíz őrségi polgármester írt alá. Azt kérik, gondolja át és vizsgálja felül a döntést.

A vonatközlekedés felfüggesztése nagyon rosszkor jött. A nyári szezonban sok turista választotta azért az Őrséget, mert vonattal akár Budapestről is ide lehetett jutni, és vonaton a kerékpárt is le lehetett hozni. Egyre népszerűbb a kerékpáros turizmus. Az őrségi vonat önmagában is élmény volt a völgyhíddal és az alagúttal. A busz a kerekesszékes emberek lehetőségeit is rontja. Sok ember vonattal járt Zalaegerszegre szakorvoshoz, de diákok is szívesen választották a vasutat Zalaegerszeg vagy akár Budapest felé

- mondta el Grózinger Csaba, és hozzátette: sokan bíztak benne, hogy előbb-utóbb megszűnik az a bizarr helyzet, hogy a modern, villamosított, 120 km/óra sebességre tervezett vonalon még mindig a jó öreg csehszlovák dízel mozdonyok járnak. Azt sem gondolták, hogy még ez is megszűnik és a lassúbb, kényelmetlenebb busz lesz helyette.

Legalább fél órával nő majd a menetidő

- mondja a polgármester, aki szerint vonzóbb lenne a vasút, ha új, gyors, modern villamos kocsik közlekednének. Most viszont az őrségi embereknek csak a zaj maradt, amit az átrohanó nemzetközi tehervonatok hoznak. A lap megkereste a MÁV Zrt.-t az ügyben. Mint írják, a vasúttársaság a minisztériummal közösen folyamatosan figyelemmel fogja kísérni a járatok utasforgalmát, és szükség esetén felülvizsgálja majd az ideiglenes járványügyi menetrendeket, rugalmasan alakítva a kapacitásokat.

Az őrségiek véleménye országgyűlési képviselőjükhöz is eljutott. V. Németh Zsolt az őrségi emberek érdekeit képviselve az ügyben dr. Mosóczi Lászlóhoz, az Innovációs és Technológiai Minisztérium közlekedéspolitikáért felelős államtitkárához fordult. Mint mondta, ezt Zala megyei képviselőtársa is megtette.