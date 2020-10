Így játszható ki a magyar síregula: 7 síközpont, amire nem vonatkozik a tilalom

Orbán Viktor minisztelnök mai online bejelentkezésében azt javasolta a lakosságnak: ne tervezzenek a síszezonban külföldi utazásokat. A magyarok által téli szezonban népszerű osztrák, olasz, francia sípályákról ezek szerint jobb, ha lemondanak idén, viszont a síelésről nem feltétlenül kell lemondania senkinek. Bár hazánk nem bővelkedik magas hegységekben, itthon is akadnak remek sípályák. Mutatjuk, a legnépszerűbb hazai sípályákat, és hogy mivel készülnek az idei szezonra.

Orbán Viktor szerint nehéz időszak elé nézünk a tél közeledtével, de a magyar egészségügy egyelőre állja a sarat. A mai videóüzenete végén kitért arra is: tudja, hogy sokan tervezgetik már a téli szabadságukat, de most mégis arra kéri a magyarokat, ne utazzanak külföldre síelni. Még szerencse, hogy itthon is vannak sípályák, így a télisportok szerelmeseinek nem kell lemondaniuk az aktív kikapcsolódásról a járvány miatt! Mutatjuk, milyen pályákkal várják a magyar síelőket a vidéki hegységek.

Bánkút

A bánkúti Sí Klub honlapja szerint hét lesiklópályán, négy húzó, három tolókaros sífelvonó, és hótaposó gépek biztosítják a kiváló síelési lehetőségeket. A nehéz, közepes valamint a tanulópálya között válogathat ki-ki tudásának megfelelően. A téli időszakban amatőr sí és snowboard versenyeken mérhetik össze tudásukat a lejtők szerelmesei. A szánkózók az elkülönített szánkópályát használhatják.

A Bánkúti Síiskola műanyag sípályáján már hó nélküli időszakban is lehet síelni, október végétől pedig minden hétvégén folyamatosan indulnak tanfolyamok. A felnőtt napijegy: 6500 forint, a diák/senior jegy 5000 forint, a gyermek napijegy pedig 3500 forint.

Dobogókő

A dobogókői síközpont fekszik a legközelebb Budapesthez, egyelőre viszont a síterep jelenleg nem üzemel. Arról nem találtunk információt, mikor fog nyitni az idény. Múlt szezonban jó hóviszonyok mellett reggel 9-től délután 16 óráig várták a síelőket, péntek-vasárnap a felnőtt napijegy 4000 forintba, a gyermek napijegy 3000 forintba került. Hétfőtől csütörtökig 500 forinttal olcsóbb volt a napijegy mindkét kategóriában.



Az 1. pálya felső része meredek, amely csak gyakorlott síelőknek ajánlott, az alsó szakasz viszont a kezdők számára is ideális. A 2. pálya szintén hasonló adottságokkal rendelkezik, ám ezen pálya felső, erdei szerpentines szakasza nem használható. Mint ahogy a legtöbb magyar sípályán, itt is tilos szánkóval vagy kutyával a sípálya területére lépni.

Eplény

Az eplényi Intersport Síaréna igazi felvonó-nagyhatalom a honlap állítása szerint: itt található Magyarország első 4 üléses felvonója, az Audi Sport felvonó, valamint egy második ülőszékes, az Intersport 2 üléses sífelvonó is. Emellett még három csákányos, két tolókaros és egy műanyagköteles felvonó garantálja a minimális sorbanállást.

Eplényben található Magyarország leghosszabb egyben, megállás nélkül síelhető útvonala, amely 1927 méter hosszú és teljesen kezdőbarát kék jelzésű szakaszokból tevődik össze. Teljesen kezdőktől a profikig mindenki jól érezheti magát a különböző pályákon, legyen az snowboardos vagy síelő. A síaréna változatos, 7984 méter hosszú pályarendszerén 16 különböző útvonalon lehet hódolni a téli sportoknak.

Bár az idei árakról még nincs információnk a tavalyi szezonban az eplényi síarénában a felnőtt napijegy 9900 forintba, a gyermek napijegy 7000 forintba került. A síaréna vezetősége bizakodva tekint az elkövetkező időszakra. Úgy érzik a téli nyitást és működést alapvetően két dolog fogja befolyásolni: az egyik az időjárás a másik pedig a járványhelyzet.

A létesítményt minden szempontból felkészítjük arra, hogy akár már novemberben is tudjunk havat gyártani és a lehető leghamarabb nyitni. A hosszú távú adatok alapján erre december első felében reális lehetőség lesz, mi is erre készülünk. De ezt az éppen aktuális időjárás fogja megmondani. Természetesen november elejétől képesek leszünk a nyitásra, ha annak megfelelő lesz a helyzet. A víztározóink egyelőre tele vannak, a hóágyú rendszer karbantartása folyamatban van, és épül az új tányéros felvonó az A7-es pályánk alsó felén

- mondta el korábban a Pénzcentrumnak Bátor Balázs, a Intersport Síaréna marketing vezetője.

Kékestető

Az ország legmagasabb pontján található sípálya 2. leghosszabb lesiklópályája Magyarországon. A pálya kezdő síelők és családok számára alkalmas, mivel enyhe lejtése van a lesikópályának. A pályán egy 700 méteres tányéros felvonó és két tanulólift található.

A déli sípálya teljes hossza 1800 méter, szélessége 40-60 méter. Professzionális pályafenntartó gépek gondoskodnak a hó egyenletes és tartós minőségéről, a hó utánpótlását pedig hóágyúk végzik. Bár a szezon még nem indult el, így ez változhat, de a honlap tanúsága szerint a Kékestetőn 6000 forintba kerül a felnőtt napijegy, a gyermek napijegy ára pedig 4500 forint (ahogy tavaly).

Mátraszentistván

A Mátraszentistváni Sípark 6 sípályájának hossza összesen 4300 métert tesz ki, melyek több mint 9 hektáros területen fekszenek. Többféle nehézségi fokozattal találkozhatnak az idelátogatók, az elmúlt évek fejlesztéseinek és a sok szolgáltatásnak köszönhetően pedig valódi családi sítereppé vált. A pályák közelében található víztározónak köszönhetően egész szezonban biztosított a hóágyúk vízszükséglete. Jelenleg egyelőre zárva vannak.

Mátraszentistvánban egy síovoda, valamint egy tanulólift is kialakításra került, de itt található a Mátra egyik legmeredekebb sípályája is. A sípark egyik legjobb előnye, hogy rendkívül csodálatos panoráma tárul a síelők szeme elé, valamint éjszakai világítással is rendelkezik. A Mátraszentistváni Síparkban a felnőtt napijegy 8500 forintba, a diék napijegy 7000 - a gyermek napijegy 6000 - forintba kerül hétvégén, hétköznap 7500, 6500, és 5500 forintba kerülnek.

Sátoraljaújhely

A Zemplén Kalandpark területén 3 sípálya található, ezek közül az egyik az ország leghosszabb és legszélesebb műanyag sípályája. A téli havas időszakon kívül a műanyag pálya használata időjáráshoz, létszámhoz és előzetes bejelentkezéshez kötött -írja a honlap. A pályák mellett melegedő, hideg-meleg konyhás büfé várja a vendégeket, valamint az ország első és egyetlen símúzeuma. Síiskola, kölcsönző, öltözők és zuhanyzók is várják a látogatókat, valamint jégkorcsolya pályával is csalogatják a téli sportok szerelmeseit.

A sípályákhoz való feljutást megkönnyíti Magyarország leghosszabb libegője, melynek középállomása a Magas-hegyen, a sícentrumnál található. Az idei árakat még nem tüntették fel, azt tudjuk csak, hogy múlt szezonban viszont a felnőtteknek 4500 forintot kell fizetniük a pályák napi használatáért, a gyermekeknek csupán 3750 forintba kerül a napijegy.

Visegrád

A visegrádi sípálya Magyarország egyik legszebb fekvésű síterepe, ugyanis a lejtőről gyönyörű kilátás nyílik a Fellegvárra és a Dunára. A pálya a füves talajnak köszönhetően már kevés hómennyiség esetén is jól sízhető, a pálya enyhe lejtése miatt tanulóknak is kiváló, de dinamikus sízők is szeretik, mert elég széles a gyakorláshoz.

A visegrádi Nagyvillám Sípálya már megkezdte a felkészülést az idei őszi-téli szezonra: már szeptembertől 2-től elérhető az online jelentkezési űrlap a Síiskolába, amely már tartalmazza a tanfolyamok heti beosztását is. A honlapon viszont még nem frissültek a tavalyi árak, így ebben lehet még változás: a felnőtt napijegy 5900, a diákjegy 5300 és a gyerek napijegy 4600 forintba kerül hétvégén. Hétköznap 5200, 4600 és 4000 forint a belépés.

Címlapkép: Getty Images