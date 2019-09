Így játszák ki a gyengülő forintot az élelmes magyarok: százezreket spórolnak

Az irodákat is meglepte az idén tapasztalható utazási roham: sokan már tavaly ősszel lefoglalták a nyaralásukat, hogy így biztosítsák a helyüket, no és persze hogy megspóroljanak akár 30-40 százalékot is. Hogy idén, illetve jövő nyáron mi várható, hatással lesz-e a sokat emlegetett gazdasági megtorpanás, a forint gyengülése az utazások számára, egyelőre még nem tudni. Ám a szakemberek szerint az árfolyamingadozás miatt mindenképpen jól járhatnak azok, akik utazási irodán keresztül, minél több kinti szolgáltatást és minél magasabb ellátást tartalmazó utazási csomagot foglalnak már jó előre.

Egy júniusi interjúban Szvoboda János, a Neckermann cégvezetőjétől kérdeztük meg, vajon léteznek-e még a hagyományos first minute, last minute kedvezmények. Akkor azt a választ kaptuk, hogy évről évre népszerűbb az előfoglalás: egyre korábban foglalnak az utasok.

Ahogy fogalmazott, tavaly szeptemberben kezdték el az idei nyári utak értékesítését, január végéig pedig a charterkapacitásuk felét eladták. Ennek kapcsán kíváncsiak voltunk, hogy állnak most a 2020-as nyári foglalások, mi az, ami már elérhető, illetve jellemzően mekkora kedvezményben részesülnek, akik nem félnek már szeptemberben eldönteni, hol pihenik ki a még le sem dolgozott év fáradalmait.

Idén a tavalyi éveket messze meghaladta az előfoglalási időszakban lefoglalt utazások száma. Reményeink szerint ez a tendencia a 2020. évi külföldi nyaralásokhoz kapcsolódó előfoglalási időszakban is folytatódni fog

- számolt be a Pénzcentrumnak Bakó Balázs, a Magyar Utazási Irodák Szövetsége Marketing és Kommunikációs Bizottságának tagja, majd hozzátétté: a tengerparti nyaralásokat szervező hazai utazásszervezők 2019. november elejétől kezdődően fogják megjelentetni jövő évi kínálatukat. Az előfoglalási időszak kedvezményei elérhetik a 30-40 százalékot is.

Ezt megerősítette Nagy Viktória, az Invia marketing menedzsre is: "A 2020-as nyaralások iránt, ugyan már akadnak érdeklődők, de jellemzően novembertől élénkül meg az érdeklődés, ami kitart egészen február végéig/március elejéig. Ebben az időszakban viszont abszolút érdemes lefoglalni a következő évi nyaralást, hiszen a legjobb szállodák legjobb helyei ebben az időszakban kelnek el, ráadásul kifejezetten kedvezményes áron.

A jellemző kedvezmény 20-25 százalék körül alakul, novembertől januárig ez általában eléri a 40, esetenként az 50 százalékot, majd ismét egy 20 százalék körüli átlag, illetve egyéb kedvezmény (ingyenes szolgáltatás, program, extra ellátás, stb.) várható. Alapvetően érdemes kivárni az előfoglalási szezont, akkor ugyanis nagyon széles kínálatból válogathatnak az utazást tervezők, és sok olyan szálloda és utazás is elérhető ilyenkor, amik ár-érték arányban magasan kiemelkednek a mezőnyből, emiatt viszonylag gyorsan elkelnek a szabad kapacitásai."

A szakemberek előző évek tapasztalatai alapján a decemberi és januári hónapokra jósolják a legtöbb foglalást. Az előfoglalás legnagyobb előnye, hogy a kedvezmények mellé a teljes szezonban elérhető legszélesebb kínálat társul ebben az időszakban, így nagyobb eséllyel tudunk magasabb kategóriájú szállást foglalni kifejezetten jó áron.

Akad már értékelhető ajánlat

Valóban, még korlátozottak a lehetőségek, de azért lehet már találni 2020 nyarára remek ajánlatokat, igaz még csak elvétve. Ám aki tudja, hogy egészen biztosan el fog utazni, és a szabadsága pontos időpontjai is megvannak már, annak érdemes elkezdeni szétnézni:

A BB Toursnál például a görögországi Korfun2 felnőtt ellátás nélkül 7 éjszakát tölthet el egy medencés apartmanban fejenként 59 900 forintért. Ehhez természetesen még a repülőtéri illetéket és a transzfer költségét is hozzá kell számolni, ám így sem lesz több a végösszeg 213 384 forintnál.

Aki Törökországba vágyik, az már most lefoglalhatja a jövő nyári útját például Antalyaba az utazom.com oldalán. A négy csillagos Hotel Mesut extrái közül nem hiányozhat természetesen a négycsillagos ellátás, a kinti medence gyermekpancsolóval, de meglepő módon törökfürdő is van a komplexum területén. Magyarországról a repülő ugyan Debrecenből indul és a szállodától 120 km-re teszi le az utasokat, ám cserébe hét éjszakáért nem kell többet fizetnünk, mint fejenként 158 ezer forintot, feltéve ha 2020-ban június közepére esik a rendes éves szabadságunk.

Horvátországi apartmanokat, szállodai szobákat is lehet már foglalni jó előre, hogy biztosan legyen még hely: a szállás.hu-n például 187 567 forintért két főre 2020. júliusának legelején 7 éjszakára félpanziós ellátással.

Az Invia kínálatában októbertől lesz elérhető a teljes előfoglalási kínálat, jelenleg még ezek viszonylag szűk, elsősorban a legnépszerűbb úticélokra (Egyiptom, Törökország, Bulgária, stb.) fókuszáló köre érhető el, de a kedvezmények mértéke az úticél és a szálloda függvényében jelentős eltéréseket mutat.

Várható drágulás?

Nagy kérdés, hogy tényleg megéri-e már most lefoglalni, esetlen kifizetni a teljes összeget. "Reményeink szerint az árakban számottevő változás nem várható, inkább az árak megjelentetésében lesz változás, hiszen a Magyar Utazási Irodák Szövetsége kezdeményezése nyomán számos hazai utazási iroda jövő évi árualapját már a teljes - az illetékeket és járulékos költségeket is tartalmazó - árakon fogja kommunikálni" - ismertette Bakó Balázs. Ezáltal az utazók jobban össze tudják majd hasonlítani a teljes részvételi díjat feltüntető utazási irodák kínálatát.

A forintárfolyam esetleges gyengülése miatt mindenképpen jól járhatnak azok, akik utazási irodán keresztül, minél több kinti szolgáltatást és minél magasabb ellátást tartalmazó utazási csomagot foglalnak, hiszen például egy repülőjegyet, kinti transzfereket és szállást all inclusive ellátással magában foglaló utazási csomag esetén sokkal kiszámíthatóbbak a költségek, a szoltáltatások és étkezések jelentős részét nem a helyszínen valutában fizeti az utazó.

"A várható áremelkedés sajnos nagyon sok olyan tényezőtől függ, melyre semmilyen hatásunk nincs, sem üveggömbünk mellyel a világpiaci trendeket és azok hatását a turizmusra meg tudnánk jósolni, de ezzel együtt jó eséllyel meg lehet spórolni a first minute időszakban megvalósuló foglalással" mondta el a Pénzcentrumnak Nagy Viktória.

Erre mindenképpen figyelj!

Mindenképpen érdemes figyelni arra, hogy a vonatkozó kormányrendelet értelmében a nyolc százalékot meghaladó áremelés esetén az utazó felmondhatja a vonatkozó utazási szerződést és az utazásszervező az utazás megkezdése előtti húsz napon belül már nem emelhet árat - hívja fel a figyelmet a szekember.