Így húzzák le a horgászokat a korlátozás alatt: súlyos ezreket fizetnek a semmire

Súlyos ezreket bukik minden egyes horgász, aki a korlátozások alatt valamilyen területi horgászjegyet vásárol - már, ha nincs saját tulajdonú vízparti háza, hajója. Ugyanis a vendégpecások sehol sem lehetnek kint este 8 és hajnali 5 óra között, ez máris kilenc órát elvesz az amúgy 24 órás napijegyből, de ha valaki a hosszú hétvégén akarna horgászni, a 72 órás engedélyen 27 órányi pecaidőt bukik így. A horgászattal eltölthető idő kb. 40 százalékkal csökkent a kijárási tilalom miatt, ezzel szemben viszont a jegyárak nem csökkentek.

A horgászok életét is megnehezítik a korlátozások: bár pecázni a március 22-ig tartó szigorítások alatt is lehet, hiszen szabadtéri sportolásnak minősül, de a Magyar Országos Horgász Szövetség továbbra is tiltja, hogy este, a kijárási tilalom idején be legyenek dobva a botok.

A sporthorgászat a 2021. március 8-március 22-ig terjedő időszakban egyedül vagy ugyanazon háztartásban élőkkel közösen folytatható, azzal, hogy másoktól legalább 1,5 méter távolságot kell tartani. A horgászat során - a belterületek kivételével - nem kell a maszkot viselni

- áll a MOHOSZ friss tájékoztatásában. A védőtávolság nem jelenthet gondot, hiszen azért illik a másik sporttárs szájába lecuccolni, belterületi tavak pedig elvétve akadnak Magyarországon. Az este 8 és hajnali 5 közötti horgászat kapcsán a friss tájékoztató is kimondja, hogy tilos, a MOHOSZ ajánlása alapján a horgászvizek üzemeltetőinek javasolt az este 7 órai zárás, a horgászoknak pedig az, hogy kellő időben kezdjenek el összepakolni annak érdekében, hogy a kijárási tilalom kezdetéig biztonsággal haza lehessen érni.

Ugyanakkor korábban még az volt a szabály, hogy még a saját vízparti telken, saját stégen sem szabad horgászni a kijárási tilalom ideje alatt. Most ez annyiban változott, hogy a saját tulajdonú, közvetlen vízparti telken és az azon létesített felépítményen, továbbá lakóhajón történő éjszakai horgászat kizárólag a tulajdonos, illetve családja tekintetében megengedett.

Tehát, ha bérelt partmenti házba mennél a hosszú hétvégén (vagy a rendelet visszavonásáig) horgászni, akkor bizony éjszakára ki kell szedni a botokat, különben megbüntetnek!

A boltok legtöbbjének be kellett zárnia március 22-ig, ez alól a horgászboltok sem kivételek. Viszont a rendeletben van egy kiskapu:

ugyanis azok a horgászboltok, ahol állateledelt is árulnak, változatlanul nyitva tarthatnak - utóbbiakra ugyanis nem vonatkozik a korlátozás.

Illetve a MOHOSZ-tájékoztató szerint a napijegyeket online is meg lehet venni a megfelelő felületen, aki viszont éves állami engedély kiváltása az interneten nem lehetséges. Ebben az esetben a szövetség azt javasolja, hogy vegyük fel a kapcsolatot a legközelebbi horgászbolttal, ugyanis az üzleten kívüli ügyintézés engedélyezett, csak a boltban nem tartózkodhat vásárló. Ergo a megbeszélt időpontra odamész, beadod a szükséges iratokat a boltba, ők pedig pár perc alatt elintézik az állami engedélyt.

Most 40 százalékot buksz a területi jeggyel



Oké, a szabályok szerint már november óta jóformán tilos éjszaka horgászni, ám mindez nem látszik meg a területi jegyek árain. Vegyünk például egy népszerű horgászhelyet, a ráckevei Duna-ágat: a kornyező településeken rengetegen adják ki nyaralóikat, horgászházaikat, és a pecások is szívesen járnak ide a halbőség miatt. A Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség honlapja szerint egy 24 órás felnőtt jegy 2021-ben 3600 forintba kerül, a mostanihoz hasonló hosszú hétvégéken népszerű 72 órás területi jegyért pedig 8300 forintot kérnek el a horgászoktól.

Igen ám, de ha utánaszámolunk, a 72 órás horgászjegyen például rengeteget bukunk: hiszen hacsak nem saját tulajdonú ingatlanba, hajóra megyünk, akkor most este 8 és hajnali öt között nem horgászhatunk. Ez a három nap alatt összesen 27 órányi tiltott időszakot jelent, ami a kifizetett horgászidőnk bő 40 százaléka.

Pénzre váltva tehát a korlátozások alatt 3320 forintot fizet ki gyakorlatilag a semmire minden egyes vendéghorgász.

Ugyanezzel a logikával a 24 órás horgászjegy is valójában csak 15 órányi pecára jogosít fel - ha mondjuk reggel 8-től másnap reggel 8-ig szól. Itt is a horgászatra fordítható idő nagyjából 40 százaléka veszik el, pénzre váltva ez 1440 forintnyi elvesztegetett horgászidőnek felel meg. Ez nagyjából olyan, mintha megvennéd a havi BKV-bérletet, viszont csak hétfőn, szerdán, pénteken és vasárnap utazhatnál, a többi napon pedig megbüntetnének, ha buszra szállsz.

