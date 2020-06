Így húznak le a simlis nepperek: 10 dolog, amit tudnod kell, ha autót veszel

Rengetegen olcsóbb autóval váltanák ki a tömegközlekedést, a kereskedő szerint ezek a vevők a 600 ezer forint alatti verdákat keresik. Ezekkel azonban jó eséllyel be lehet fürödni, úgyhogy mutatjuk, mire kell figyelni!

Bár a vészhelyzet véget ért, a járvány nagyban megváltoztatta a magyarok közlekedési szokásait. Rengetegen váltanák ki a tömegközlekedést azzal, hogy egy olcsóbb autót vásárolnak, legalábbis erről beszélt a Pénzcentrumnak egy kereskedő:

Hála az égnek már visszatértek a vásárlók, nyilván nem akkora volumenben, mint a koronavírus előtt, de azért már szép számmal jönnek, nézegetik az autókat. Sokan nem titkoltan azért, hogy ne tömegközlekedve kelljen bejárni mondjuk dolgozni, mert hiába csitul a járvány, azért bennük van a félsz. Úgyhogy nálunk is be kellett tárazni olcsóbb modellekből is, sokan keresik a 600 ezer forint alattiakat.

A piacon rengeteg ilyen árkategóriás jármű van, legalábbis a legnagyobb használtautós oldalon több mint 12 300 hirdetés van fent, amelyekben 600 ezer forint alatti járgánykat kínálnak eladásra. Nyilván ennyi pénzért nem zsírúj autókat árulnak, a 600 ezer környékén hirdetett példányok 15-20 évesek. A választék széles, az Opel Astrától kezdve a Ford Focuson át egészen a Peugeotokig lehet válogatni. Ugyanakkor tökéletes állapotú autót ilyen korbán már szinte lehetetlen találni, szóval már az gyanús, ha úgy hirdetik, hogy semmit nem kell rákölteni a vételáron felül.

Eléggé felhígult a magyar használtautó-piac, egyre többen vágnak bele, és hoznak be néha eléggé kétes állapotú kocsikat, például Németországból - mondta a Pénzcentrumnak a használtautó-kereskedő, aki szerint éves szinten több ezer magyart vernek át a kocsikkal. A vállalkozó úgy látja, sokan nem elég körültekintőek, nem nézik át tüzetesen a kiszemelt járgányt, csak nyugtázzák: "szemre jó". Nincs könnyű helyzetben tehát az, aki olcsóbb kocsival váltaná ki a tömegközlekedést, főképpen, mert az óratekerés sem ment még ki a divatból, így könnyen bele lehet futni egy visszatekert autóba - főleg ebben az árkategóriában.

Ezért sem árt például már a megtekintés előtt elkérni az autó rendszámát, hogy le lehessen kérdezni az adatait a rendszerből. Itt a kilométeróra állások mellett a tulajdonosok száma (erről a kereskedő azt mondta, hogy "ha 4-5-nél több, az már bajos"), és a vizsgákon készült fotók is megtekinthetőek: utóbbiak alapján pedig akár azt is ki lehet szúrni, hogy korábban voltak-e sérülések az autón. Van biztosítási kártörténet is, kiderül, hogy volt-e baleset részese az autó Magyarországon.

Emellett a gyakorlott kereskedő szerint az alábbiakat érdemes nagyon megnézni, ha valaki használt autót vásárol:

Karosszéria: figyelni kell az élekre, az illesztésekre. Ha a két elem közti vonal valahol nem párhozamos, túl keskeny, vagy túl széles a többihez képest, akkor vélhetően azt az alkatrészt levettél, kicserélték. Így akár festékvastagság mérő műszer nélkül is meg lehet állapítani, hogy törött volt-e a kocsi. Érdemes alaposan megnézni a kerékjárati íveket, küszöböket és az autó alját is: így nem csak rozsda után lehet kutatni, hanem esetleg a korábbi, utólagos fényezések nyomát is felfedezhetjük. Azért is érdemes benézni a kocsi alá, mert így kiderül, folyik-e valami belőle. Ha valahol púposodik a fényezés, az a rozsdásodás biztos jele: a rozsdából pedig idővel lyuk lesz, az elemet meg kell csináltatni.

Motortér: ha járó, vagy meleg motorral fogadnak, az már alapból egy gyanús jel lehet, akár azt is el akarhatja titkolni az eladó, ha a motor hidegen hibát produkál - például füstöl, egyenetlenül jár. Az is intő jel lehet, ha viszonylag frissen van mosva a motor, amivel valamilyen szivárgást - jellemzően olaj - próbálhatnak eltüntetni. Járó motornál figyeljük meg, nem csöpög, szivárog-e valami, nem füstöl-e az erőforrás, nincsenek-e kirívóan furcsa hangok. Ha vannak, és nagyon szeretnénk megvenni az autót, annak mindenképp érdemes lehet utánanézni az adásvétel, és a fizetés előtt.

Belső tér: ahogyan fentebb is írtuk, nem kilométert, hanem állapotot veszünk. Ez igaz a belső térre is. Az általunk megkérdezett autókereskedő szerint érdemes odafigyelni a műanyagok, kárpitok, ülések állapotára például. "Ha például óra szerint 160 ezret futott az autó, de nagyon gányul néz ki a belseje, látványosan kopottak a műanyagok, akkor két lehetőség van: vagy agyonhasználták ezalatt a táv alatt a kocsit, vagy nem annyi kilométert futott, mint ami benne van. Ha huzattal együtt árulják az üléseket, érdemes leszedni például, érdekes dolgokat lehet találni alatta." - mondta. Ezek ellen is létezik egy neppertrükk: mint megtudtuk, bizonyos márkáknál (jellemzően a VW-csoportnál) olyan anyaggal vannak bevonva a műanyagok, ami nagyon csúnyán kopik. Ezt a festéket le lehet szedni egy kis denaturált szesszel, és akkor máris szebbnek tűnik.

Az extrák esetében mindig érdemes ellenőrizni, hogy az autóban nem csak benne vannak ezek az elemek, hanem valóban működnek is - például a klíma esetében -, mert sok esetben az ilyen hiányosságokat már elfelejtik közölni.

Mindenképp el kell menni próbakörre! De nem csak a kertek alatt, hanem egy főúton is érdemes kipróbálni az autót, nagyobb tempónál. Ellenőrizni kell például, hogy jól fognak-e a fékek, csúszik-e a kuplung, a váltóval minden oké-e, nem produkál-e valami furcsa hangot az autó. Fontos még megnézni, hogy egyenesen áll-e a kormány, ha egyenesen megyünk, és a futómű állapotáról is meg lehet győződni. Álló helyzetben érdemes oda-vissza tekergetni a kormányt, hiszen ha valamilyen hangot ad, az már régen rossz, akár egy költséges javítás is lehet a vége.

És ami a legfontosabb: ha nem értesz annyira az autókhoz, mindenképpen vigyél magaddal valakit, aki jártas a témában! Ő talán olyan dolgokat is észrevesz, amiket te nem.

Fontos még kiemelni, hogy ha 600 ezer forintod van, akkor semmiképpen se vegyél pont ennyiért autót! Kalkuláld bele az átírási díjat is, ami több tízezres tétel, illetve az első szervizelést is ki kell fizetni. Úgyhogy minimum 150 ezet forintot érdemes rászámolni még az autó vételárára.

Jó, de miből?

Sokaknak problémás lehet hirtelen előteremteni párszázezer forintot egy kocsira, amivel ki lehet váltani a tömegközlekedést. Nekik jó választás lehet az autóhitel, amihez még önerő sem kell - ráadásul év végéig tart a THM-kedvezmény is! Most a Pénzcentrum kalkulátorában megnéztük, hogy mit ajánlanak a bankok annak, aki 600 ezer forintot venne fel 36 hónapos futamidőre - addig azért bírja már ki az autó, nem?

Az összeget erre a futamidőre a THM-plafon után 7,42 százalékos THM-el veheted fel a CIB Banknál, a törlesztő pedig havi 18 681 forint lesz 2021-től. Érdemes megnézni a Cetelem ajánlatát is, itt jövőre 9,95 százalék lesz a THM, a törlesztőrészlet pedig 19 515 forint. Az Ersténél 600 ezer forintot 36 hónapra 20 289 forintos részletre lehet felvenni (2021-től), a THM pedig 12,29 százalék lesz a plafon vége után.

Címlapkép: Getty Images