Így fog kinézni az idei síszezon: messze még a hazai kilábalás?

Az európai síterepek néhány svájci kivételével zárva vannak, így a szezon nem tudott megkezdődni az Alpokban: ez külföldön dolgozó magyar síoktatók, utazásszervezők és pincérek ezreinek munkahelyét is veszélyezteti.

A koronavírus-járvány miatt idén az európai síszezon első fele szinte biztosan elmarad, mivel a legtöbb országban vagy zárva maradnak a pályák, vagy csak a helyieknek nyitnak ki, és nekik is csupán komoly korlátozásokkal. "A gleccserterepeken kiváló a hó, itt meg is kezdődött a szezon októberben, de aztán a korlátozások miatt bezártak ezek a síhelyek is" - mondta el az InfoRádiónak Wesselényi Andrea, a síelők.hu alapító főszerkesztője.

A téli sport szerelmesei és az ágazatban dolgozók csak reménykedhet, hogy lesz még idén európai síszezon, azonban biztosra semmit sem lehet venni. "Olaszország vezetése elég negatívan nyilatkozott az idei síszezonról, az osztrák pénzügyminiszter ugyanakkor visszautasította az olasz javaslatot, hogy ne nyissanak meg a síterepek karácsonykor" - mondta el a szakértő. Az olaszok szerint amennyiben a pályák zárva maradnak, akkor ezt a szabályt az összes európai terepre kellene alkalmazni: megengedhetetlen viccnek nevezték azt az eshetőséget, hogy egy országban lehet síelni, míg egy másikban nem.

A síterepek főszezonja ugyanakkor az osztrák és magyar szokások alapján is a februári hónap, és a főszerkesztő abban bízik, akkor már lehetséges lesz az ilyen célú utazás, vagyis februári és márciusi síutakkal talán menthető a szezon. Az iparágban nagy a bizonytalanság, és bár néhány őszi nyilatkozatból még az volt kivehető, hogy lehet majd síelni, október végén Gulyás Gergely már azt tanácsolta, hogy senki ne készüljön ilyesmire.

