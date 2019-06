Így emelték ki a Hableány roncsát a Dunából + videó

A Hableány sétahajó május 29-én este süllyedt el a Margit híd közelében, miután összeütközött a Viking Sigyn szállodahajóval. A fedélzeten 35-en utaztak, 33 dél-koreai állampolgár és a kéttagú magyar személyzet. Hét utast sikerült kimenteni. A Hableányt kedden kora reggel kezdték el kiemelni a Duna mélyéről. Közben többször megálltak, vizet szivattyúztak, valamint átvizsgálták a hajótestet, és eközben négy holttestet is megtaláltak, a megtalált holttestek között volt az egyetlen gyermekáldozat is. Négy ember továbbra sem került elő.

Kora délutánra teljesen a felszínre került a hajótest. A Hableányt a Clark Ádám úszódaru segítségével átemelték egy uszályra. Gál Kristóf, az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője a helyszínen azt mondta: a Hableányt a csepeli szabadkikötőbe viszik, ahol a Budapesti Rendőr-főkapitányság hajózási, nautikai és műszaki szakértő bevonásával, az ügyészség képviselőjének jelenlétében szemlének veti alá a járművet. Közölte azt is, hogy a belügyminiszter kérésére megduplázták a keresésben részt vevő rendőrök számát.

A szóvivő emlékeztetett, a balesettel összefüggésben a Budapesti Rendőr-főkapitányság folytat nyomozást, jelenleg egy gyanúsított van, a szállodahajó ukrán kapitánya.

Gál Kristóf elmondta azt is, hogy hétfőn a Viking Sigyn szállodahajó - egyéb okok miatt - ismét Magyarországra érkezett, és mivel szükségessé vált új bizonyítékok beszerzése, valamint a tényállás teljes körű tisztázása, a rendőrség új szemlét tartott a hajón. Kérdésre válaszolva hozzátette, a szemle során olyan bizonyítékot szereztek, amely vélhetően teljesebb képet ad a történtekről.

A kiemelési művelet idejére az autós közlekedést nem korlátozták. A kiemelést számos érdeklődő nézte végig a helyszínen. A Hableányt üzemeltető Panorama Deck Kft. közölte: saját halottjuknak tekintik a Hableány balesetében elhunyt kollégáikat. A cég közleményében azt írták: ha a közvetlen hozzátartozók elfogadják, és kollégáik másként nem végrendelkeztek, akkor hajós temetésen búcsúznak majd el tőlük.

Tolnay Zoltán hajóskapitány, aki szintén szolgálatban volt a Dunán a tragédia idején, az M1-en azt közölte: egyik hajózási rádiócsatornán sem jeleztek veszélyhelyzetet a május 29-ei dunai hajóbaleset idején. Kitért arra is, hogy a Viking Sigynnek kellett volna megkezdenie a kommunikációt a kisebb Hableánnyal.

Tolnay Zoltán azt mondta, hogy a történtek mélyen megrázták a hajósokat.

Korábban az M1 műsorában Georg Spöttle biztonságpolitikai szakértő azt mondta: a dunai hajóbalesetben elsüllyedt Hableány bűnügyi helyszín. Götz Sándor hajómérnök elmondta, hogy szerinte mindkét vízi járművön kellett lennie hajókövető rendszernek, valamint olyan kommunikációs berendezésnek, amellyel kapcsolatot tudtak tartani egymással. A szállodahajón olyan archiváló rendszernek is kell lennie, amely a GPS-adatokat is rögzíti - tette hozzá. Szerinte ezeket az adatokat össze kell vetni a két hajó kommunikációjával, hogy többek között az is kiderüljön, miért tolatott vissza a Viking Sigyn a baleset után, majd miért ment el.

A Hableány 1949-ben épült, a hajó 27,2 méter hosszú, 4,8 méter széles és 5,2 méter magas, a súlya 50 tonna. A turistahajó kiemelésére Komáromból érkezett pénteken a 200 tonna emelésére is képes Clark Ádám úszódaru. A Hableánnyal összeütköző Viking Sigyn szállodahajó ukrán kapitányát vízi közlekedés halálos tömegszerencsétlenséget okozó, gondatlanságból elkövetett veszélyeztetése vétségének gyanúja miatt hallgatták ki gyanúsítottként és tartóztatták le.

Címlapkép: MTI Fotó