Így ellenőriznek a rendőrök a magyar határon a koronavírus miatt: képeken a valóság

A kormány a koronavírus-járvány elleni védekezés részeként szeptember 4-én új szabályokat vezetett be a határátlépésnél. Amiket a magyar rendőrség ellenőriz.

Szeptember 4-én a magyar kormány új beutazási szabályokat hozott, amiket a rendőrség igyekszik betarttatni a határokon.



Az új szabályozás értelmében a magyar gazdaság zavartalan működéséért az üzleti célú beutazást a továbbiakban engedélyezik. Illetve Magyarországra történő beutazásnál, egy, schengeni tagállamban készült PCR-tesztet a hazai teszttel egyenértékűnek ismernek el.



A kormányülésen ezen felül döntés született arról is, hogy a magyarországi sportrendezvényekre történő beutazás szigorú feltételeit kiterjesztik a kulturális rendezvényekre is. A nézőkkel kapcsolatban azt írták: Magyarországon megrendezendő nemzetközi sportesemény, valamint kulturális rendezvény nézője csak akkor léphet be az országba, ha rendelkezik negatív PCR-teszteredménnyel, van a rendezvényre jegye, és aláveti magát egészségügyi vizsgálatnak. Köteles továbbá a belépést követő 72 órán belül elhagyni az országot.

