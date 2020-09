Így alakul át a budapesti tömegközlekedés: indul a tesztidőszak

A BKK az utazási lehetőségek kombinálására biztatja a fővárosban és az agglomerációban közlekedőket. Ösztönzésül szeptembertől egy három hónapos tesztidőszakra hétvégenként díjmentesen lehet kerékpárt szállítani minden arra alkalmas vonalon - azaz az kerékpárosoknak csak saját utazásukhoz szükséges jeggyel, bérlettel kell rendelkezniük. A kerékpárszállítási szolgáltatás fejlesztésére a Budapest Restart programmal összhangban, a járványhelyzetben megnövekedett kerékpáros forgalomra tekintettel kerül sor.

A fővárosban és az agglomerációban jelenleg egy vonaljegy érvényesítésével vagy kerékpárosbérlettel vehető igénybe a bicikliszállítás az arra alkalmas vonalakon. Kísérleti jelleggel ez a szabály változik szeptembertől december elejéig hétvégenként: szombaton és vasárnap nem kell külön a kerékpárszállításért fizetni azoknak, akik rendelkeznek az utazásukhoz szükséges jeggyel vagy bérlettel.

Az intézkedés minden, kerékpárszállításra alkalmas vonalat érinti, így tehát nem kell kerékpárbérletet váltani, illetve külön jegyet lyukasztani szombaton és vasárnap a kerékpárszállításért a H5-ös, a H6-os, a H8-as, a H9-es HÉV vonalán, a fogaskerekűn, minden Tátra-típusú villamoson a budai fonódó 17-es, 41-es, 56A, az 59-es, és a 61-es vonalán, a 65-165-ös és a 212-es buszon, a 77-es trolibuszon, továbbá a D14-es, Csepelt Soroksárral összekötő átkelőhajón. Kivételt képez a hétvégi díjmentesség alól a H7-es HÉV, ahol a Kvassay híd felújítási munkái miatt jelenleg nehezebb körülmények között lehet utazni, ezért a szolgáltatók nem szeretnék többletforgalommal terhelni a vonalat.

Dorosz Dávid klímavédelmi és fejlesztési főpolgármester-helyettes az akcióval kapcsolatban elmondta: "Az a célunk, hogy még több ember számára tegyük elérhetőbbé és kényelmesebbé a kerékpározást és a közösségi közlekedést. Az utazási módok ötvözése a legfejlettebb országokban is bevett, klímabarát gyakorlat. Ez a lehetőség is segíti a környezetbarát közlekedési módokat, a légszennyezettség csökkentését."

A három hónapos tesztidőszak lehetőséget ad arra, hogy a BKK, a BKV és HÉV-vonalakat üzemeltető MÁV-HÉV együttesen felmérje, a jelentős kedvezménynek köszönhetően mennyivel többen veszik igénybe a bicikliszállítási szolgáltatást. A tapasztalatok hozzásegítik a társaságokat ahhoz, hogy a későbbiekben döntsenek a szolgáltatás esetleges kiterjesztéséről, meghosszabbításáról is.

A közlekedési szolgáltatók arra ösztönzik ügyfeleiket, hogy kombinálják a közlekedési eszközöket, és használják ki a bringaszállítási lehetőségeket a HÉV-vonalon is. Aki például egy-egy fárasztó nap után utazása egyes szakaszait inkább közösségi közlekedéssel tenné meg, vagy akár kerékpárja műszaki állapota miatt azt épp nem tudja rendeltetésszerűen használni, most hétvégenként díjmentesen veheti igénybe a kerékpárszállítási szolgáltatást. A hétköznap továbbra is használható kerékpárbérlet egyébként igen kedvező, havi 540 forintos áron vásárolható meg.

Hogyan szállítsunk kerékpárt a közösségi közlekedési járatokon?

A hétvégi díjmentes kerékpárszállítási lehetőségre ugyanazok a biztonsági szabályok vonatkoznak, amelyeket eddig is követni kellett a biciklivel történő utazáskor. Mivel ezek az előírások nem mindenki számára kézenfekvők, röviden összefoglaltuk őket:

Kerékpárt szállítani kizárólag a kerékpáros piktogrammal megjelölt járműveken lehetséges.

Egy személy 1 biciklit szállíthat.

A szállítani kívánt "hagyományos" kerékpár mérete nem haladhatja meg a 180 × 130 × 70 centimétert. Speciális kialakítású kerékpár - így cargo, motoros, tandem - a közösségi közlekedési járatokon nem szállítható.

A HÉV esetében bicikli abban a kocsiban / azokban a kocsikban szállítható, amelyen megtalálható a kerékpár piktogram; ez háromkocsis szerelvény esetében a középső, hatkocsis esetében pedig a második és a negyedik kocsi egyik vége. Egy-egy HÉV-kocsiban legfeljebb 4 bringa szállítható. A H5-ös és a H6-os vonalon a megállóhelyi peronokon látható felfestés is segíti a megfelelő felszállóhely megtalálását.

Autóbuszokon a babakocsik tárolására kijelölt területen lehet kerékpárt szállítani, egy járművön egyszerre legfeljebb 2 biciklit. Kérjük, hogy legyenek előzékenyek a kisgyermekkel utazó vagy a mozgásukban korlátozott utastársaikkal.

Villamosokon a két kocsiból álló szerelvények közbenső, vezetőállás nélkül végén lehet kocsinként egy-egy kerékpárt szállítani. A bringákat rögzíteni kell, erre a célra a járművek utasterében tépőzárakat szereltek fel.

A fogaskerekű vonalán a vonat hegy felőli kocsijának hátsó ajtajánál kialakított területen lehet összesen legfeljebb 16 kerékpárt szállítani.

A járművezető megtilthatja a kerékpárral való felszállást bármelyik vonalon zsúfoltság esetén, vagy ha úgy látja, hogy az utasokat akadályozza a bringás.

Ezeknek a szabályoknak a betartása fontos, eltérni tőlük akkor sem lehet, ha az adott vonal kijelölt részére nem fér fel több bicikli, hiszen a jármű más részén szállított kerékpár zavarja a többi utast és balesetveszélyes is.

