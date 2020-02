Időjárás: mire számíthatunk ma? (2020.02.26)

Sapka? Sál? Rövidgatya? Strandpapucs? Hiába nézel ki az ablakon, mégsem tudod eldönteni, mit vegyél fel ma? Segítünk! Ilyen időjárásra készülj most szerdán (2020.02.26).



Mutatjuk, milyen időjárásra készülj most szerdán (2020.02.26).

36 órás előrejelzés

Nem tudod, mit vegyél fel reggel? Kíváncsi vagy várható-e csapadék, illetve mire számíthatsz, ha autóba ülsz? Esetleg a napi orvosmeteorológiai előrejelzés, pollen és UV helyzet is érdekel? Itt a Pénzcentrum napi időjárásjelentése:

Szerdára egy hullámzó hidegfront hoz borongós, esős időt. Délen és keleten több helyen záporok, helyenként zivatarok is kialakulhatnak. A magasabban fekvő tájakon havas eső, jégdarazápor is előfordulhat. Este inkább már csak északkeleten és délkeleten eshet. A front mögött feltámad az északnyugatira forduló szél, melyet élénk, erős, a Dunántúlon helyenként viharos lökések kísérhetnek. Hajnalban 4-9, napközben 6-11, a délkeleti határ mentén még 12-15 fokot mérhetünk.



Csütörtökön a felhőátvonulások mellett hosszabb napos időszakokra lehet számítani, helyenként - nagyobb eséllyel északon, északkeleten - egy-egy zápor, hózápor is kialakulhat. Az északnyugati szél sokfelé lesz erős, a Dunántúl északkeleti részén helyenként viharos. Hajnalban -3, +3, napközben 5-10 fok várható.

Közlekedésmeteorológiai jelentés

Szerdán országszerte esőtől, záporoktól, a Dunántúl magasabban fekvő részein helyenként havas esőtől csúszhatnak az utak, vízátfolyások nehezíthetik a közlekedést. Délkeleten egy-egy zivatar is kialakulhat, melynek környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak, illetve az intenzív csapadék következtében lecsökkenhet a látástávolság. Ez máshol is jellemző lehet intenzív záporos gócokban. Zivataroktól függetlenül is sokfelé élénk, erős, a Dunántúl északi felén olykor viharos északnyugatira forduló szél csökkentheti jelentős mértékben a menetstabilitást. A fronthatás miatt figyelmetlenebbek lehetünk az utakon, ezért tartsunk nagyobb követési távolságot, vezessünk körültekintően! Balesetmentes közlekedést kívánunk!

Orvosmeteorológiai jelentés

Szerdán hidegfront éri el térségünket, így az arra érzékenyeknél görcsös fejfájás, izom- és hasigörcsök jelentkezhetnek. Megnőhet a koraszülések száma. A keringési rendszer megbetegedéseivel küzdők állapota romolhat, náluk vérnyomás-ingadozás és mellkasi fájdalom jelentkezhet. A Dunántúlon a megerősödő, időnként viharossá fokozódó szél fokozhatja a tüneteket, emellett ingerlékenységet, nyugtalanságot is kiválthat. A front előtt délkeleten még meleg lesz, itt délutánig melegfronti tünetek is jelentkezhetnek. Öltözzünk rétegesen, ne hagyjuk otthon az esernyőket, esőkabátokat! Fordítsunk figyelmet immunrendszerünk erősítésére, fogyasszunk sok zöldséget, gyümölcsöt, valamint vitaminban gazdag ételeket!

Hójelentés

Esély havazásra. Csütörtökön néhol előfordulhat hózápor, péntekre virradó éjszaka pedig több helyen havazhat az északi, északkeleti tájakon. Tartósabb hótakaró azonban csak a hegyekben alakulhat ki.

KATTINTS! Folyamatosan frissülő időjáráshírek aloldalunkon

Címlapkép: Getty Images