Időjárás: mire számíthatunk ma? (2020.02.25)

Sapka? Sál? Rövidgatya? Strandpapucs? Hiába nézel ki az ablakon, mégsem tudod eldönteni, mit vegyél fel ma? Segítünk! Ilyen időjárásra készülj most kedden (2020.02.25).



Mutatjuk, milyen időjárásra készülj most kedden (2020.02.25).

36 órás előrejelzés

Nem tudod, mit vegyél fel reggel? Kíváncsi vagy várható-e csapadék, illetve mire számíthatsz, ha autóba ülsz? Esetleg a napi orvosmeteorológiai előrejelzés, pollen és UV helyzet is érdekel? Itt a Pénzcentrum napi időjárásjelentése:

Kedden kezdetben naposabb, délután egyre felhősebb idő várható, és estétől az északi és középső tájakon már gyenge eső is kialakulhat. Élénk, néhol erős lökések kísérhetik a délnyugati szelet. Hajnalban 1-6, délután 11 és 17 fok között alakul a hőmérséklet.



Szerdára egy újabb hidegfront hozhat felhős, esős időt. A lehűlés következtében estétől északon átmenetileg hóba válthat a csapadék, délen, délkeleten pedig helyenként zivatarok is kialakulhatnak a délután folyamán. A délutáni órákban az északnyugatira forduló szél is feltámad. Napközben 6-12 fokot mérhetünk.

Közlekedésmeteorológiai jelentés

Kedden túlnyomóan száraz időre számíthatunk, csapadék csak az esti órákban alakulhat ki az ország középső és északi tájain. Napközben napos, fátyolfelhős idő lesz jellemző, így érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni. Az élénk déli-délnyugati szél kissé lecsökkentheti a járművek menetstabilitását. Balesetmentes közlekedést kívánunk!

Orvosmeteorológiai jelentés

Kedden fronthatás nem várható, de az élénk széllel beáramló meleg levegő miatt a melegfrontra érzékenyek tünetei felerősödhetnek. Jellemző panasz lehet a fáradékonyság, dekoncentráltság, valamint a migrénes fejfájás is. Egyeseknél keringési panaszok, vérnyomás-ingadozás is felléphet. A déli-délnyugati szél sokfelé megélénkülhet, emiatt ingerlékenység, nyugtalanság is jelentkezhet. A reggel még hűvösebb lehet, ezért öltözzünk rétegesen, fordítsunk figyelmet immunrendszerünk erősítésére, fogyasszunk sok zöldséget, gyümölcsöt, valamint vitaminban gazdag ételeket!

Hójelentés

Nem érkezik jelentős havazás. Szerdán este északon átmenetileg havas esőbe, hóba válthat a csapadék, de a mennyiség elenyésző lesz, nem marad meg a hó.

