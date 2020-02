Időjárás: mire számíthatunk ma? (2020.02.21)

Sapka? Sál? Rövidgatya? Strandpapucs? Hiába nézel ki az ablakon, mégsem tudod eldönteni, mit vegyél fel ma? Segítünk! Ilyen időjárásra készülj most pénteken (2020.02.21).



Mutatjuk, milyen időjárásra készülj most pénteken (2020.02.21).

36 órás előrejelzés

Nem tudod, mit vegyél fel reggel? Kíváncsi vagy várható-e csapadék, illetve mire számíthatsz, ha autóba ülsz? Esetleg a napi orvosmeteorológiai előrejelzés, pollen és UV helyzet is érdekel? Itt a Pénzcentrum napi időjárásjelentése:

Pénteken hidegfront érkezik, mely főleg az ország középső és keleti harmadában okozhat többfelé csapadékot: az eső mellett északon, északkeleten havas eső, hó is hullhat, délután záporok is kialakulhatnak. A Dunántúlon túlnyomóan napos, de szeles idő várható. Az északnyugati szelet több helyen erős, viharos lökések kísérhetik. Délután 3 és 11 fok között alakul a hőmérséklet, északkeleten lesz hidegebb.



Szombaton gyengén felhős, derült lesz a reggel, később nyugat felől egyre jobban megnövekszik a felhőzet, főként a fátyolfelhőzet, de csapadék nem várható. A délnyugatira forduló szél többfelé élénk lökésekkel járhat. Hajnalban -5, 0, délután 6, 13 fok várható.

Közlekedésmeteorológiai jelentés

Pénteken egy hidegfront csapadékzónája ér el bennünket, így többfelé vizes, csúszós utakra kell készülni. Északon, északkeleten, főleg a magasabban fekvő területeken havas eső, havazás, délután hózápor is előfordulhat, melyek még csúszósabbá, síkosabbá tehetik az érintett útszakaszokat. Az északnyugati szelet többfelé erős, a Dunántúlon és a főváros környékén viharos lökések kísérhetik, melyek jelentősen ronthatják a menetstabilitást. A napos dunántúli tájakon érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni. Balesetmentes közlekedést kívánunk!

Orvosmeteorológiai jelentés

Pénteken újabb hidegfront okoz nehéz napot a frontérzékenyek számára. Náluk általános lehet a fejfájás, emellett görcsös panaszok is jelentkezhetnek. Az idősek és szívbetegek körében vérnyomás-ingadozás, keringési problémák is felléphetnek. A több helyen viharossá fokozódó északnyugati szél miatt nyugtalanabbak, ingerlékenyebbek lehetünk, sokaknál alvászavarok is kialakulhatnak. A szél jelentősen csökkenti hőérzetünket, öltözzünk rétegesen, fordítsunk figyelmet immunrendszerünk erősítésére, fogyasszunk sok zöldséget, gyümölcsöt, valamint vitaminban gazdag ételeket!

Hójelentés

Megmaradó hó nem várható. Pénteken az északi megyékben havas eső, hó főként a hegyekben előfordulhat, de megmaradó hótakaró kialakulására nem kell számítani.

