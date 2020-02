Időjárás: mire számíthatunk ma? (2020.02.12)

Sapka? Sál? Rövidgatya? Strandpapucs? Hiába nézel ki az ablakon, mégsem tudod eldönteni, mit vegyél fel ma? Segítünk! Ilyen időjárásra készülj most szerdán (2020.02.12).



Mutatjuk, milyen időjárásra készülj most szerdán (2020.02.12).

36 órás előrejelzés

Nem tudod, mit vegyél fel reggel? Kíváncsi vagy várható-e csapadék, illetve mire számíthatsz, ha autóba ülsz? Esetleg a napi orvosmeteorológiai előrejelzés, pollen és UV helyzet is érdekel? Itt a Pénzcentrum napi időjárásjelentése:

Szerda reggel sokfelé ébredhetünk napos időre, de északon, északkeleten néhol egy-egy futó zápor, hózápor előfordulhat. Délnyugaton átmenetileg foltokban párássá, ködössé válhat a levegő. A nyugati-északnyugati szelet a délnyugati és a déli tájak kivételével sokfelé kísérhetik élénk, erős lökések. A legalacsonyabb hőmérséklet -3 és +3 fok között alakul. Délután a felhőátvonulásokból több tájegységünk is kialakulhatnak átmeneti jelleggel záporok, az északi hegyek magasabb tájain akár hózáporok is. A nyugati-északnyugati szelet továbbra is sokfelé kísérhetik élénk, erős, a Dunántúl északi felén akár viharos lökések is. A legmagasabb hőmérséklet 4 és 11 fok között alakul.



Csütörtök reggel túlnyomóan napos időre ébredhetünk, elsősorban nyugaton ugyanakkor fátyolfelhők szűrhetik a napsütést. Csapadék nem várható. Délnyugaton reggelre foltokban pára, köd képződhet. A nyugatias szél az Északi-középhegység térségében élénk lehet. A minimum-hőmérséklet 0 és -4 fok között alakul.

Közlekedésmeteorológiai jelentés

Szerdán még több tájegységünkön előfordulhatnak átmeneti jelleggel futó záporok, az északi hegyekben és kezdetben északkeleten hózáporok is, így ezeken a tájakon vizes, csúszós útszakaszokkal találkozhatnak az útnak indulók. A nyugati-északnyugati szelet még sokfelé élénk, erős, a Dunántúl északi felén akár viharos lökések is kísérhetik, így jelentősen csökken a járművek menetstabilitása. Hajnalban, reggel délnyugaton átmenetileg pára, köd okozhat korlátozott látási viszonyokat. A napos időszakokban érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni. Tartsunk nagyobb követési távolságot, vezessünk körültekintően! Balesetmentes közlekedést kívánunk!

Orvosmeteorológiai jelentés

Szerdán front nem lesz térségünkben, de még sokfelé szeles marad az idő, így az előző napokban tapasztalt tünetek továbbra is jelentkezhetnek. Emiatt fejfájás, ingerlékenység, alvászavarok, keringési problémák léphetnek fel. Csökken a hő- és komfortérzet, öltözzünk rétegesen, különösen a reggeli órákban, amikor nagy lesz a megfázásveszély! A napos időszakok ugyanakkor jó hatással lesznek hangulatunkra, közérzetünkre. Fordítsunk figyelmet immunrendszerünk erősítésére, fogyasszunk sok zöldséget, gyümölcsöt, valamint vitaminban gazdag ételeket!

Hójelentés

Havazás nem várható. Szerdán északon, északkeleten futó hózápor kialakulhat, de megmaradó hó nem várható.

Címlapkép: Getty Images