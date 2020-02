Időjárás: mire számíthatunk ma? (2020.02.01)

Sapka? Sál? Rövidgatya? Strandpapucs? Hiába nézel ki az ablakon, mégsem tudod eldönteni, mit vegyél fel ma? Segítünk! Ilyen időjárásra készülj most szombaton (2020.02.01).



Mutatjuk, milyen időjárásra készülj most szombaton (2020.02.01).

36 órás előrejelzés

Nem tudod, mit vegyél fel reggel? Kíváncsi vagy várható-e csapadék, illetve mire számíthatsz, ha autóba ülsz? Esetleg a napi orvosmeteorológiai előrejelzés, pollen és UV helyzet is érdekel? Itt a Pénzcentrum napi időjárásjelentése:

Szombaton főként északkeleten indulhat párásan, ködösen a reggel, itt napközben is gyakran felhős lehet az ég, máshol viszont többnyire napos időre készülhetünk. A délnyugati szelet több helyen élénk, délnyugaton erős lökések kísérhetik. Hajnalban -2, +6, délután 8, 16 fok között alakul a hőmérséklet. A szelesebb délnyugati tájakon mérhetjük a legmagasabb értékeket.



Vasárnap reggel még szakadozottabb lehet a felhőtakaró, néhol kisebb csapadék is hullhat. Délután már mindnehol megnövekszik a felhőzet és az ország északi felén egyre több helyen alakulhat ki eső, zápor, ami estére a keleti tájakra is kiterjed. Északkeleten erős, helyenként viharos lesz a nyugati szél. A csúcshőmérséklet 10 és 15 fok között várható.

Közlekedésmeteorológiai jelentés

Szombaton számottevő csapadék már nem várható. Hajnalban északkeleten párássá, ködössé válik a levegő, emiatt korlátozott látásiviszonyokra kell számítani. Napközben többfelé kisüt a nap, így érdemes egy napszemüveget magunkkal vinni. A délnyugati szelet viszont több helyen élénk, délnyugaton erős lökések kísérhetik, melyek lecsökkenthetik a járművek menetstabilitását. Balesetmentes közlekedést kívánunk!

Orvosmeteorológiai jelentés

Szombaton nem várható fronthatás. A fagyos, nyirkos északkeleti tájakon hajnalban felerősödhetnek a kopásos eredetű ízületi bántalmak. Napközben már kora tavasziasan enyhe idő vár ránk, ami a melegfrontra érzékenyeknél fejfájást, migrént, fáradékonyságot, dekoncentráltságot idézhet elő. A jelentős napi hőingadozás miatt keringési panaszok, vérnyomás-ingadozás, rosszullét is előfordulhat, különösen a szív- és keringési rendszer betegségeiben szenvedők esetében. A szelesebb tájakon egyeseknél fejfájás, álmatlanság, ingerlékenység is jelentkezhet. Nagy lehet még a megfázásveszély, ezért öltözzünk melegen, rétegesen! Fordítsunk figyelmet immunrendszerünk erősítésére, fogyasszunk sok zöldséget, gyümölcsöt, valamint vitaminban gazdag ételeket!

Hójelentés

Enyhébb időszak jön. Megmaradó hó nem várható, a csapadék elsősorban eső, záporok formájában érkezik majd.

Címlapkép: Getty Images