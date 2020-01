Időjárás: mire számíthatunk ma? (2020.01.29)

Sapka? Sál? Rövidgatya? Strandpapucs? Hiába nézel ki az ablakon, mégsem tudod eldönteni, mit vegyél fel ma? Segítünk! Ilyen időjárásra készülj most szerdán (2020.01.29).



Mutatjuk, milyen időjárásra készülj most szerdán (2020.01.29).

36 órás előrejelzés

Nem tudod, mit vegyél fel reggel? Kíváncsi vagy várható-e csapadék, illetve mire számíthatsz, ha autóba ülsz? Esetleg a napi orvosmeteorológiai előrejelzés, pollen és UV helyzet is érdekel? Itt a Pénzcentrum napi időjárásjelentése:

Szerdán több helyen előfordulhat kisebb eső, zápor, reggel és késő délután az ország északi felében havas eső, hózápor is lehet. Emellett azért sokszor előbújhat a nap. Élénk, északon, északkeleten erős lesz a nyugati szél. Délután 2-9 fok várható. Csütörtökön is szeles lesz az idő, többórás napsütés főként délelőtt várható. Délután több lesz a felhő, de csak néhol északon fordulhat elő gyenge zápor, esetleg havas eső, hózápor. A csúcshőmérséklet 3 és 9 fok között alakul, nem marad meg a hó.

Közlekedésmeteorológiai jelentés

Szerdán eleinte még többfelé, majd este az északi tájakon ismét vegyes halmazállapotú csapadék teheti síkossá, csúszóssá az utakat. Napközben egyre nagyobb területen kisüt a nap, legfeljebb futó záporok jelentkezhetnek. A napos tájakon ajánlott lehet a napszemüveg használata. A Dunától keletre és északon élénk, többször erős lehet a nyugatias szél, mely jelentősebb mértékben csökkentheti a menetstabilitást. Tartsunk kellő követési távolságot, vezessünk óvatosan! Balesetmentes közlekedést kívánunk!

Orvosmeteorológiai jelentés

Szerdán az elvonult hidegfront határozza meg a humánmeteorológiai helyzetet, az érzékenyebbeknél görcsös típusú fejfájás, izom- és hasi görcsök ezen a napon is megjelenhetnek, de az élénk, többfelé erős lökésekkel kísért szél másoknál is hasonló tüneteket válthat ki. Többeknél a megszokottnál ingerlékenyebb, türelmetlenebb magatartás jelentkezhet. A nap elején ízületi fájdalmak jelentkezhetnek. Alacsonyan alakul a hőérzet, az erős szél rontja a komfortérzetet is. Nagy lesz a megfázásveszély, ezért öltözzünk melegen, rétegesen! Fordítsunk figyelmet immunrendszerünk erősítésére, fogyasszunk sok zöldséget, gyümölcsöt, valamint vitaminban gazdag ételeket!

Hójelentés

Egy-egy hózápor előfordulhat. Szerdán kisebb záporok, az ország északi felében főként a reggeli és késő délutáni órákban pedig hózáporok fordulhatnak elő. Csütörtöktől enyhülés jön, havazás nem várható.

Címlapkép: Getty Images