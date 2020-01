Időjárás: mire számíthatunk ma? (2020.01.27)

Sapka? Sál? Rövidgatya? Strandpapucs? Hiába nézel ki az ablakon, mégsem tudod eldönteni, mit vegyél fel ma? Segítünk! Ilyen időjárásra készülj most hétfőn (2020.01.27).



Mutatjuk, milyen időjárásra készülj most hétfőn (2020.01.27).

36 órás előrejelzés

Nem tudod, mit vegyél fel reggel? Kíváncsi vagy várható-e csapadék, illetve mire számíthatsz, ha autóba ülsz? Esetleg a napi orvosmeteorológiai előrejelzés, pollen és UV helyzet is érdekel? Itt a Pénzcentrum napi időjárásjelentése:

Hétfőn sokfelé borongós, párás, ködös időre van kilátás, csak nyugaton és a középső tájakon süthet ki helyenként a nap a délutáni órákban. Kezdetben az ország délkeleti felén többfelé előfordulhat eső, ónos eső, délután viszont már csak a Tiszántúlon eshet. A légmozgás továbbra is gyenge, mérsékelt marad. A legmagasabb hőmérséklet 0 és 6 fok között alakul.



Kedden a ködös hajnalt követően előbb egy meleg-, majd délután egy hidegfront érkezik, így az erősen felhős, borult égből sokfelé kell számítani esőre, záporra. Az Északi-középhegység térségében havas eső, ónos eső, havazás is előfordulhat, késő délután, este délnyugaton pedig az ég is megdörrenhet. Az élénk, erős déli-délnyugati szél délutántól a Dunántúlon északnyugatira fordul, a hidegfront mentén viharossá fokozódhat. Délután hazánk nagy részén 4-11, északon viszont csak 0, +3 fok várható.

Közlekedésmeteorológiai jelentés

Hétfőre virradóan az ország délkeleti felén többfelé eshet ónos eső, emiatt síkossá, jegessé válhatnak az utak. Napközben fokozatosan kelet felé vonul a csapadék, egyre inkább esőre van kilátás, délután főként még a Tiszántúlon találkozhatunk vizes, csúszós utakkal. Reggelre főként a Dunántúlon képződhet többfelé sűrű köd, mely néhol napközben is tartósan megmaradhat, korlátozott látási viszonyokat okozva. A légmozgás még nem lesz jelentős. Tartsunk nagyobb követési távolságot, vezessünk óvatosan! Balesetmentes közlekedést kívánunk!

Orvosmeteorológiai jelentés

Hétfőn nem érvényesül markáns fronthatás, így a frontérzékenyek tünetei átmenetileg mérséklődnek. Inkább csak enyhe vérnyomás-ingadozás, kisebb fejfájás fordulhat elő, valamint reggel a kopásos eredetű ízületi bántalmak erősödhetnek fel, de ezek napközben majd enyhülnek. Még továbbra is többfelé lesz nyirkos, hideg az idő, ami kedvez a kórokozók terjedésének. Nagy lesz a megfázásveszély, ezért öltözzünk melegen, rétegesen! Fordítsunk figyelmet immunrendszerünk erősítésére, fogyasszunk sok zöldséget, gyümölcsöt, valamint vitaminban gazdag ételeket!

Hójelentés

Kedden északon havazhat. Hétfőre virradóan többfelé eső, ónos eső fordulhat elő, majd napközben kelet felé távozik a csapadék. Kedden kiterjedt csapadékzóna érkezik, északon az eső mellett havas eső, hó is hullhat, a magasabb hegycsúcsok kifehéredhetnek.

Címlapkép: Getty Images