Időjárás: mire számíthatunk ma? (2020.01.25)

Mutatjuk, milyen időjárásra készülj most szombaton (2020.01.25).



Mutatjuk, milyen időjárásra készülj most szombaton (2020.01.25).

36 órás előrejelzés

Nem tudod, mit vegyél fel reggel? Kíváncsi vagy várható-e csapadék, illetve mire számíthatsz, ha autóba ülsz? Esetleg a napi orvosmeteorológiai előrejelzés, pollen és UV helyzet is érdekel? Itt a Pénzcentrum napi időjárásjelentése:

Szombatra virradóan is nagy területen képződik köd, melynek egy része napközben is tartósan megmarad. A ködös tájakon ónos szitálás, hószállingózás előfordulhat. Emellett a magasabb szinteken is felhők érkeznek, napközben főként délen-délnyugaton alakulhat ki kisebb eső, a fagyos tájakon ónos eső. Nem lesz jelentős a légmozgás. Délután -2, +6 fokot mérhetünk, délen lehet enyhébb az idő.



Vasárnap is a borongós, szürke, helyenként tartósan ködös idő lesz meghatározó, csak délen, délkeleten van esély arra, hogy felszakadozzon a felhőzet, és kisüssön a nap. Itt 5-8 fok is lehet, máshol -1, +4 fok várható. Délelőtt főként északkeleten, délután helyenként fordulhat elő kisebb eső, ónos eső. A szél továbbra is gyenge marad.

Közlekedésmeteorológiai jelentés

Szombatra virradóan ismét nagy területen képződik sűrű köd, melynek egy része napközben is tartósan megmarad. A ködös tájakon jelentősen lecsökken a látástávolság, illetve helyenként ónos szitálás, hószállingózás teheti síkossá, csúszóssá az utakat. Estig főként délen, délnyugaton fordulhat elő gyenge eső, a fagyos tájakon ónos eső, emiatt errefelé is találkozhatunk nedves, csúszós, helyenként jeges útszakaszokkal. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. Balesetmentes közlekedést kívánunk!

Orvosmeteorológiai jelentés

Szombaton kettősfronti hatás érvényesül, emiatt fejfájás, migrén jelentkezhet, fokozódhatnak a gyulladásos és kopásos eredetű panaszok. A szürke, fényszegény időben lehangoltak, kedvtelenek lehetünk. A nyirkos, hideg idő kedvez a kórokozók terjedésének, nagy lesz a megfázásveszély, ezért öltözzünk melegen, rétegesen! Fordítsunk figyelmet immunrendszerünk erősítésére, fogyasszunk sok zöldséget, gyümölcsöt, valamint vitaminban gazdag ételeket!

Hójelentés

Nem jön havazás. Szombat estétől egyre több helyen ónos esőre, gyenge esőre van kilátás. Az egyre enyhülő idő miatt havazás nem várható.

