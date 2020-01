Időjárás: mire számíthatunk ma? (2020.01.21)

Sapka? Sál? Rövidgatya? Strandpapucs? Hiába nézel ki az ablakon, mégsem tudod eldönteni, mit vegyél fel ma? Segítünk! Ilyen időjárásra készülj most kedden (2020.01.21).



Mutatjuk, milyen időjárásra készülj most kedden (2020.01.21).

36 órás előrejelzés

Nem tudod, mit vegyél fel reggel? Kíváncsi vagy várható-e csapadék, illetve mire számíthatsz, ha autóba ülsz? Esetleg a napi orvosmeteorológiai előrejelzés, pollen és UV helyzet is érdekel? Itt a Pénzcentrum napi időjárásjelentése:

Kedden a reggelre képződő pára, köd északon és északkeleten maradhat meg tartósabban, ezeken a tájakon gyenge szitálás, hószállingózás sem kizárt, máshol viszont száraz időre van kilátás, napos időszakok leginkább a Dunántúlon lehetnek. Az Alpokalján néhol élénk lehet a délnyugati szél. Délután -1 és +6 fok közötti értékeket mérhetünk.



Szerd a reggel borongós, főként északon és az Alpokalján ködös időre ébredhetünk, majd napközben a köd feloszlik, észak-északnyugat felől szakadozni, csökkenni kezd a zárt felhőzet. A nyugati-délnyugati szél az ország északi-északkeleti felén megélénkülhet, este egy hidegfront hatására északnyugatira fordul, a Dunántúlon és a középső tájakon akár meg is erősödhet. Fagyos lesz a reggel, délután pedig -1, +6 fokra készülhetünk.

Közlekedésmeteorológiai jelentés

Kedden számottevő csapadék nem várható, legfeljebb gyenge szitálás, ónos szitálás, illetve hószállingózás okozhat csúszós útszakaszokat. Hajnalra, reggelre sokfelé pára, köd képződik, mely egyes tájegységeinken tartósabban megmaradhat, így korlátozott látási viszonyokra kell készülni. Nyugaton élénk délies széllökések csökkenthetik kissé a járművek menetstabilitását. Délután a naposabb dunántúli tájakon érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni. Balesetmentes közlekedést kívánunk!

Orvosmeteorológiai jelentés

Kedden nem lesz front térségünkben, azonban hidegfronti és melegfronti tünetek is jelentkezhetnek. Keleten főleg a kopásos jellegű, míg a Dunántúlon a gyulladásos ízületi bántalmak erősödhetnek fel. A hideg hatására megszaporodhatnak a görcsös panaszok is, jellemző lehet a fejfájás és a migrén. Alacsony lesz a hő- és komfortérzet és magasabb a légszennyezettség, így a szabadban tartózkodás és a szellőztetés is csak rövid ideig ajánlott. Továbbra is nagy lesz a megfázásveszély, ezért öltözzünk melegen, rétegesen! Fordítsunk figyelmet immunrendszerünk erősítésére, fogyasszunk sok zöldséget, gyümölcsöt, valamint vitaminban gazdag ételeket!

Hójelentés

Nem jön havazás. Keddtől péntekig jelentős mennyiségű csapadékra, így havazásra sem kell készülni.

Címlapkép: Getty Images