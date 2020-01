Időjárás: mire számíthatunk ma? (2020.01.20)

Sapka? Sál? Rövidgatya? Strandpapucs? Hiába nézel ki az ablakon, mégsem tudod eldönteni, mit vegyél fel ma? Segítünk! Ilyen időjárásra készülj most hétfőn (2020.01.20).



Mutatjuk, milyen időjárásra készülj most hétfőn (2020.01.20).

36 órás előrejelzés

Nem tudod, mit vegyél fel reggel? Kíváncsi vagy várható-e csapadék, illetve mire számíthatsz, ha autóba ülsz? Esetleg a napi orvosmeteorológiai előrejelzés, pollen és UV helyzet is érdekel? Itt a Pénzcentrum napi időjárásjelentése:

Hétfő reggel borongós, párás, helyenként ködös időre ébredhetünk, néhol még hószállingózás is előfordulhat. Gyenge, mérsékelt marad az északi-északnyugati szél. A minimum-hőmérséklet +1 és -5 fok között alakul. Napközben mindenhol megszűnik a csapadék, a déli-délkeleti tájak kivételével többfelé felszakadozhat kissé a felhőzet, és időnként a nap is kisüthet. Nyugaton élénk lehet az északias szél. Délután 0 és 5 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet.



Kedden hajnalban sokfelé párás, ködös időre van kilátás, naposabb reggelre a nyugati tájakon élők ébredhetnek. Gyenge marad a légmozgás. A minimum-hőmérséklet -1 és -6 fok között alakul.

Közlekedésmeteorológiai jelentés

Hétfőn kezdetben elszórtan még szállingózhat a hó, majd napközben a hétvégén hullott hó szinte mindenhol olvadni fog, így számítani kell nedves, vizes, csúszós, a dunántúli hegyekben néhol esetleg latyakos útszakaszokra is. Hajnalra, reggelre sokfelé pára, köd képződik, mely egyes tájegységeinken tartósabban is megmaradhat, így korlátozott látási viszonyokra is fel kell készülni. Nyugaton élénk északias széllökések csökkenthetik kissé a járművek menetstabilitását. Délután a naposabb tájakon érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni. Balesetmentes közlekedést kívánunk!

Orvosmeteorológiai jelentés

Hétfőn nem lesz front térségünkben, viszont a nyugati tájakon az élénk szél miatt az érzékenyek körében fejfájás, alvászavar jelentkezhet. Egyeseknél fáradékonyság, dekoncentráltság is előfordulhat. Ugyanakkor többfelé számíthatunk majd hosszabb-rövidebb napos időszakokra, mely jó hatással lehet hangulatunkra, közérzetünkre. Viszont továbbra is nagy lesz a megfázásveszély, ezért öltözzünk melegen, rétegesen! Fordítsunk figyelmet immunrendszerünk erősítésére, fogyasszunk sok zöldséget, gyümölcsöt, valamint vitaminban gazdag ételeket!

Hójelentés

Megszűnik a csapadék. Hétfőn kezdetben helyenként még szállingózhat a hó, majd délutánra mindenhol megszűnik a csapadék. Keddtől havazás sehol sem valószínű.

Címlapkép: Getty Images