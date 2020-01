Időjárás: mire számíthatunk ma? (2020.01.16)

Sapka? Sál? Rövidgatya? Strandpapucs? Hiába nézel ki az ablakon, mégsem tudod eldönteni, mit vegyél fel ma? Segítünk! Ilyen időjárásra készülj most csütörtökön (2020.01.16).



Mutatjuk, milyen időjárásra készülj most csütörtökön (2020.01.16).

36 órás előrejelzés

Nem tudod, mit vegyél fel reggel? Kíváncsi vagy várható-e csapadék, illetve mire számíthatsz, ha autóba ülsz? Esetleg a napi orvosmeteorológiai előrejelzés, pollen és UV helyzet is érdekel? Itt a Pénzcentrum napi időjárásjelentése:

Csütörtökön az ország túlnyomó részén továbbra is tartósan borongós, párás, ködös időre készülhetünk, néhol szitálás, hószállingózás ismét kialakulhat, legfeljebb a hegycsúcsokon és a keleti-északkeleti határ közelében süthet ki a nap hosszabb időre. A szél gyenge marad. A csúcshőmérséklet a legtöbb helyen -3 és +2 fok között alakul, de a tartósabban napos tájakon 4-5 fok is lehet.



Pénteken is marad még az eseménytelen, borongós idő, többfelé köddel, szitálással, északnyugaton helyenként élénk délkeleti széllel. Hajnalban -7, 0, napközben -2, +3 fok várható, ennél ismét csak a néhol napos helyeken lehet melegebb.

Közlekedésmeteorológiai jelentés

Csütörtökön ismét többfelé maradhat meg tartósan a pára és a köd, ezeken a területeken korlátozott látási viszonyokra kell készülni. A helyenként kialakuló hószállingózás, ködszitálás, illetve ónos szitálás miatt csúszóssá, jegessé válhat az útburkolat, ezért tartsunk nagyobb követési távolságot! A keleti, északkeleti határ közelében a naposabb tájakon érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni. A szél országszerte gyenge marad. Balesetmentes közlekedést kívánunk!

Orvosmeteorológiai jelentés

Folytatódik a frontmentes idő, de sokfelé továbbra is borongós, nyirkos, ködös idő. A fényszegény időszak miatt lehangoltabbak, fáradékonyabbak, depressziósabbak lehetünk, alacsony lesz hő- és komfortérzetünk, így nagy lesz a megfázásveszély. Szűrt napsütés inkább csak a hegycsúcsokon és a keleti, északkeleti határ közelében lehet, így ott kedvezőbben alakulhat a hangulat, jobb lesz a közérzet. Öltözzünk melegen, rétegesen és fordítsunk figyelmet immunrendszerünk erősítésére, fogyasszunk sok zöldséget, gyümölcsöt, valamint vitaminban gazdag ételeket!

Hójelentés

Számottevő havazás nem lesz. A következő napokban jelentős mennyiségű csapadék nem várható, a borult időben legfeljebb néhol szállingózhat a hó. Lokálisan egy-egy helyen ipari hó hullhat.

KATTINTS! Folyamatosan frissülő időjáráshírek aloldalunkon

Címlapkép: Getty Images