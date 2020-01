Időjárás: mire számíthatunk ma? (2020.01.09)

Sapka? Sál? Rövidgatya? Strandpapucs? Hiába nézel ki az ablakon, mégsem tudod eldönteni, mit vegyél fel ma? Segítünk! Ilyen időjárásra készülj most csütörtökön (2020.01.09).



36 órás előrejelzés

Nem tudod, mit vegyél fel reggel? Kíváncsi vagy várható-e csapadék, illetve mire számíthatsz, ha autóba ülsz? Esetleg a napi orvosmeteorológiai előrejelzés, pollen és UV helyzet is érdekel? Itt a Pénzcentrum napi időjárásjelentése:

Csütörtök reggel erősen felhős, borongós időre ébredhetünk, északon, északkeleten helyenként ónos szitálás, fagyott eső, hószállingózás is előfordulhat. Gyenge marad a déli-délkeleti szél. Hajnalban +1 és -8 fok közötti értékeket mérhetünk, de északkeleten néhol ennél is hidegebb lehet. Délután a Dunántúlon helyenként már szakadozottabb lehet a felhőzet, a nap is kisüthet, viszont északon, északkeleten egy-egy helyen még mindig előfordulhat ónos szitálás, fagyott eső, esetleg hószállingózás is. Továbbra is gyenge marad a déli-délkeleti szél. Északon, északkeleten fagypont alatt, máshol 1 és 7 fok között alakul a csúcshőmérséklet.



Péntek reggel változóan felhős-napos időre van kilátás, helyenként pára, köd kialakulhat. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. A minimum-hőmérséklet 0 és -5 fok között alakul.

Közlekedésmeteorológiai jelentés

Csütörtökön elsősorban északon és északkeleten számíthatunk helyenként ónos szitálásra, fagyott esőre, emiatt ezeken a tájakon jeges, rendkívül csúszós útszakaszok is előfordulhatnak. Napközben a naposabb dunántúli tájakon érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni. Hajnalban, reggel helyenként párássá válhat a levegő, így átmenetileg csökkenhet a látótávolság. Balesetmentes közlekedést kívánunk!

Orvosmeteorológiai jelentés

Csütörtökön gyenge melegfronti hatás várható, ugyanis a magasban enyhébb légtömeg érkezik hazánk fölé. Emiatt fokozódhatnak a gyulladásos panaszok, fáradékonyabbak, tompábbak, dekoncentráltabbak lehetünk. Fokozódhat a migrénes fejfájás, vérnyomás-ingadozás is előfordulhat. A fagyosabb keleti, északkeleti tájakon a hajnali órákban felerősödhetnek a kopásos eredetű ízületi bántalmak. Nagy lesz a megfázásveszély, ezért öltözzünk melegen, rétegesen! Hő- és komfortérzetünk alacsony lehet. Fordítsunk figyelmet immunrendszerünk erősítésére, fogyasszunk sok zöldséget, gyümölcsöt, valamint vitaminban gazdag ételeket!

Hójelentés

Havazás nem várható. A következő napokban említésre méltó havazás nem várható, legfeljebb csütörtökön északon, északkeleten szállingózhat helyenként a hó.

Címlapkép: Getty Images