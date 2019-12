Időjárás: mire számíthatunk ma? (2019.12.29)

Sapka? Sál? Rövidgatya? Strandpapucs? Hiába nézel ki az ablakon, mégsem tudod eldönteni, mit vegyél fel ma? Segítünk! Ilyen időjárásra készülj most vasárnap (2019.12.29).



Mutatjuk, milyen időjárásra készülj most vasárnap (2019.12.29).

36 órás előrejelzés

Nem tudod, mit vegyél fel reggel? Kíváncsi vagy várható-e csapadék, illetve mire számíthatsz, ha autóba ülsz? Esetleg a napi orvosmeteorológiai előrejelzés, pollen és UV helyzet is érdekel? Itt a Pénzcentrum napi időjárásjelentése:

Vasárnap változóan felhős-napos lesz felettünk az ég, számottevő csapadék nem várható, az északi, északkeleti szelet viszont sokfelé élénk, erős, a Dunántúlon helyenként viharos lökések kísérhetik. Hajnalban már országszerte készülhetünk fagyra, -6, 0 fokig hűlhet le a levegő, de a hegyekben, a fagyzugos tájakon hajnalra -7, -9 fokig is lecsökkenhet a hőmérséklet. Napközben is mindössze 0, 4 fok várható, de a szeles idő sokat ront hőérzetünkön.



Hétfőn szinte zavartalan napsütésre számíthatunk országszerte. A délnyugatira forduló szél jelentősen legyengül, emiatt csípős reggelre készülhetünk, -8, -4 fok közötti minimumokkal, de a fagyzugos helyeken -10 fok körüli értékeket is mérhetünk. Napközben 0-5 fok várható.

Közlekedésmeteorológiai jelentés

Vasárnap legfeljebb elvétve fordulhat elő kisebb hószállingózás. Az északi-északkeleti szelet sokfelé élénk, erős, nyugaton és északnyugaton helyenként viharos lökések kísérhetik, melyek jelentősebben csökkenthetik a járművek menetstabilitását. A napos időszakokban érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni. A szeles, változékony időben figyelmetlenebbek, frusztráltabbak lehetünk az utakon, vezessünk óvatosan, tartsunk nagyobb követési távolságot! Balesetmentes közlekedést kívánunk!

Orvosmeteorológiai jelentés

Vasárnap sem érkezik front térségünkbe, de az erős széllel beáramló hideg levegő miatt hidegfronti jellegű tünetekre lehet készülni. Fokozódhatnak az ízületi bántalmak, elsősorban a kopásos eredetűek. Görcsös fejfájás, hasi- és izomgörcsök egyaránt felléphetnek. A szél miatt is fájhat a fejünk, emellett ingerlékenyebbek, nyugtalanabbak lehetünk, egyeseknél alvászavarok is kialakulhatnak. Az erős szél jelentősen lecsökkenti hőérzetünket, nagy lesz a megfázásveszély, ezért öltözzünk melegen, rétegesen. Fordítsunk figyelmet immunrendszerünk erősítésére, fogyasszunk sok zöldséget, gyümölcsöt, valamint vitaminban gazdag ételeket!

Hójelentés

Szárazabb napok jönnek. A következő napokban ugyan elég hideg lesz a levegő a havazáshoz, számottevő csapadék azonban nem várható.

