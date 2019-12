Időjárás: mire számíthatunk ma? (2019.12.25)

Sapka? Sál? Rövidgatya? Strandpapucs? Hiába nézel ki az ablakon, mégsem tudod eldönteni, mit vegyél fel ma? Segítünk! Ilyen időjárásra készülj most szerdán (2019.12.25).



Mutatjuk, milyen időjárásra készülj most szerdán (2019.12.25).

36 órás előrejelzés

Nem tudod, mit vegyél fel reggel? Kíváncsi vagy várható-e csapadék, illetve mire számíthatsz, ha autóba ülsz? Esetleg a napi orvosmeteorológiai előrejelzés, pollen és UV helyzet is érdekel? Itt a Pénzcentrum napi időjárásjelentése:

Karácsony első napján a középső és dél-alföldi tájakon kezdetben kisebb eső, majd a felhőátvonulásokból szórványosan - délután a Dunántúlon, majd a középső, estétől a keleti tájakon is - alakulhatnak ki záporok, a hegyekben hózáporok. Középen és a Dunántúl északi, valamint keleti felén élénk, helyenként erős lesz az északnyugati szél. Kora délután 5-11 fok várható.



Karácsony másnapján változóan felhős-napos idő ígérkezik, legfeljebb helyenként lehet kisebb zápor, a hegyekben hózápor, illetve eleinte az Alföld középső és délkeleti tájain gyenge eső is eshet. Az északnyugati szelet továbbra is többfelé élénk, főként a Dunántúlon erős lökések kísérhetik. Hajnalban -2, +5, kora délután 4-9 fokra számíthatunk.

Közlekedésmeteorológiai jelentés

Szerdán a középső és dél-alföldi tájakon kezdetben kisebb eső, délután nyugaton, majd a középső tájakon, estétől keleten is záporok okozhatnak vizes, csúszós utakat. Magasabb hegycsúcsainkon átmeneti havazás, hózápor is kialakulhat, mely problémát jelenthet a közlekedésben. Az északnyugati szél többfelé megélénkülhet, a Dunántúlon erős lökésekre továbbra is készülni kell, melyek jelentősen csökkenthetik a járművek menetstabilitását. A szeles, változékony időben figyelmetlenebbek, frusztráltabbak lehetünk az utakon, vezessünk óvatosan, tartsunk nagyobb követési távolságot! Balesetmentes közlekedést kívánunk!

Orvosmeteorológiai jelentés

Szerdán gyenge hidegfronti hatásban lehet részünk. Fejfájás léphet fel, melyet a megélénkülő szél átmenetileg fokozhat. A vérnyomás főleg a nap első felében ingadozhat, estére várhatóan mérséklődnek ezek a tünetek. A helyenkénti csapadék, majd az érkezett pár fokkal hűvösebb levegő hatására az ízületi panaszok is felerősödhetnek. Az élénk, erős szél által érintett tájakon nyugtalanok, ingerlékenyek lehetünk. A hirtelen időjárás-változás kellemetlen közérzetet, nyomott hangulatot okozhat. A szabadban ingadozó lesz a hőérzet, romlik a komfortérzet és növekszik a megfázásveszély. Öltözzünk melegen, rétegesen, és fordítsunk figyelmet immunrendszerünk erősítésére! Fogyasszunk sok zöldséget, gyümölcsöt, valamint vitaminban gazdag ételeket!

Hójelentés

Hegycsúcsainkon havazhat. A napokban átvonuló csapadék legmagasabb hegycsúcsainkon átmenetileg havazásba, hózáporba válthat, máshol eső, zápor lesz jellemző.

Címlapkép: Getty Images