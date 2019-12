Időjárás: mire számíthatunk ma? (2019.12.22)

Sapka? Sál? Rövidgatya? Strandpapucs? Hiába nézel ki az ablakon, mégsem tudod eldönteni, mit vegyél fel ma? Segítünk! Ilyen időjárásra készülj most vasárnap (2019.12.22).



Mutatjuk, milyen időjárásra készülj most vasárnap (2019.12.22).

36 órás előrejelzés

Nem tudod, mit vegyél fel reggel? Kíváncsi vagy várható-e csapadék, illetve mire számíthatsz, ha autóba ülsz? Esetleg a napi orvosmeteorológiai előrejelzés, pollen és UV helyzet is érdekel? Itt a Pénzcentrum napi időjárásjelentése:

Vasárnap átmeneti szünet után napközben délnyugat felől újabb csapadékzóna érkezik kiadós esővel, záporokkal. Naposabb időszakok délutánig keleten, északkeleten lehetnek. Különösen délutántól sokfelé feltámad az északi-északkeleti szél. Délután 7-14 fok valószínű.



Hétfőn egyre inkább az ország keleti felén eshet, nyugat felől lassan megszűnik a csapadék, nyugaton, délnyugaton már szakadozottabb lehet a felhőzet. Sokfelé viharossá fokozódik az északnyugati szél. Napközben 5-11 fokra számíthatunk.

Közlekedésmeteorológiai jelentés

Vasárnap szinte országszerte kell esőtől, záporoktól vizes, csúszós utakra, vízátfolyásokra számítani. Reggel helyenként pára-, ködfoltok okozhatnak korlátozott látástávolságot. A Dunántúlon és délen megerősödhet az északi-északkeleti szél, mely jelentősen csökkentheti a járművek menetstabilitását. A fronthatás miatt figyelmetlenebbek lehetünk az utakon, vezessünk óvatosan, tartsunk nagyobb követési távolságot! Balesetmentes közlekedést kívánunk!

Orvosmeteorológiai jelentés

Vasárnap is markáns kettősfronti hatás várható. Fejfájás, görcsös panaszok továbbra is kialakulhatnak. Emellet vérnyomás-ingadozás, keringési problémák, rosszullét és szédülés is előfordulhat. A csapadékos, fényszegény időben általános lehet a rossz közérzet, fáradékonyság. Fokozódhatnak a gyulladásos és kopásos eredetű ízületi bántalmakkal élők panaszai. A többfelé szeles időben ingerlékenyebbek, frustráltabbak lehetünk, egyeseknél fejfájás, alvászavarok is felléphetnek. Csökken a hő- és komfortérzet, nagy lesz a megfázásveszély. Öltözzünk melegen, rétegesen, és fordítsunk figyelmet immunrendszerünk erősítésére! Fogyasszunk sok zöldséget, gyümölcsöt, valamint vitaminban gazdag ételeket!

Hójelentés

Enyhe, esős folytatás. Hétvégén két hullámban is kiadós csapadék érkezik, de az enyhe idő miatt ez mindenhol eső lesz.

Címlapkép: Getty Images