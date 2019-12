Időjárás: mire számíthatunk ma? (2019.12.08)

Sapka? Sál? Rövidgatya? Strandpapucs? Hiába nézel ki az ablakon, mégsem tudod eldönteni, mit vegyél fel ma? Segítünk! Ilyen időjárásra készülj most vasárnap (2019.12.08).



Mutatjuk, milyen időjárásra készülj most vasárnap (2019.12.08).

36 órás előrejelzés

Nem tudod, mit vegyél fel reggel? Kíváncsi vagy várható-e csapadék, illetve mire számíthatsz, ha autóba ülsz? Esetleg a napi orvosmeteorológiai előrejelzés, pollen és UV helyzet is érdekel? Itt a Pénzcentrum napi időjárásjelentése:

Vasárnap is felhős, szürke időre van kilátás, csak helyenként szakadozhat fel a felhőzet, sokfelé napközben is megmarad a köd. Néhol ködszitálás, ónos szitálás is előfordulhat. Északnyugaton helyenként megélénkülhet a délies szél. Hajnalban -4, +2, napközben -1, +7 fok várható. Hétfőn egy álcázott hidegfront hozhat többfelé esőt, záporokat. Északkeleten a nap első felében még kitarthat a köd, délre és nyugatra viszont az esővel enyhülés érkezik. A légmozgás nem lesz jelentős. A maximumok 1 és 11 fok között alakulhatnak, hidegebb a még nyirkos északkeleti tájakon lesz.

Közlekedésmeteorológiai jelentés

Vasárnap sokfelé lesz ködös az idő, mely helyenként napközben is tartósan megmaradhat, korlátozott látási viszonyokat okozva. Elszórtan ónos szitálás, ködszitálás, hószállingózás teheti síkossá, csúszóssá az utakat. A légmozgás csak északnyugaton lehet kissé élénk, de ez nem befolyásolja jelentősen a járművek menetstabilitását. Alapvetően továbbra is borongós, szürke időben lesz részünk, csak kisebb körzetekben süthet ki a nap. Vezessünk óvatosan, tartsunk nagyobb követési távolságot! Balesetmentes közlekedést kívánunk!

Orvosmeteorológiai jelentés

Vasárnap nem érkezik front, azonban a fényszegény időszakban többen fáradékonynak érezhetik magunkat, lehangoltság és depresszió jelentkezhet. A fokozottan érzékenyek gyenge melegfronti tüneteket tapasztalhatnak. Amennyiben érzékeny, fejfájás, gyulladásos panaszok nehezíthetik napját. A krónikus betegek és az idősek körében vérnyomás-ingadozás jelentkezhet. A nyirkos, hűvös időben alacsony hő- és komfortérzetre kell számítani. Öltözzünk melegen, rétegesen és fordítsunk figyelmet immunrendszerünk erősítésére! Fogyasszunk sok zöldséget, gyümölcsöt, valamint vitaminban gazdag ételeket!

Hójelentés

Enyhülés érkezik. Vasárnap is csak szitálás, ónos szitálás lehet, enyhülés veszi kezdetét, a lehullott hó egyre több helyen olvadni fog.

