Időjárás: mire számíthatunk ma? (2019.12.07)

Mutatjuk, milyen időjárásra készülj most szombaton (2019.12.07).

36 órás előrejelzés

Nem tudod, mit vegyél fel reggel? Kíváncsi vagy várható-e csapadék, illetve mire számíthatsz, ha autóba ülsz? Esetleg a napi orvosmeteorológiai előrejelzés, pollen és UV helyzet is érdekel? Itt a Pénzcentrum napi időjárásjelentése:

Szombaton is többfelé borult, tartósan párás, ködös időre van kilátás, néhol kezdetben hószállingózás, ónos szitálás, napközben pedig főként északon kisebb eső, a fagyos tájakon ónos eső fordulhat elő. Csak a kisebb körzetekben süthet ki a nap. A nyugati-délnyugati szél gyenge, mérsékelt marad, csupán az Északi-középhegység csúcsain élénkülhet meg. Délután többnyire -2, +3 fokot mérhetünk, de ahol felszakad a hidegpárna, és előbújik a nap, 4-7 fok is lehet.



Vasárnap is alapvetően felhős, szürke időre van kilátás, csak helyenként szakadozhat fel a felhőzet, és süthet ki rövid időszakokra a nap. Kezdetben többfelé ködös lehet a levegő, mely a Dunántúl egyes tájain és északon helyenként napközben is tartósan megmaradhat. Néhol ködszitálás, ónos szitálás is előfordulhat. A Dunántúlon helyenként megélénkülhet a délies szél. Hajnalban a legtöbb helyen fagyni fog, napközben -1, +7 fok várható.

Közlekedésmeteorológiai jelentés

Szombaton kezdetben többfelé lesz ködös a levegő, mely helyenként napközben is tartósan megmaradhat korlátozott látási viszonyokat okozva. Elszórtan ónos szitálás, hószállingózás teheti síkossá, csúszóssá az utakat, napközben pedig főként északon kisebb eső, a fagyos tájakon ónos eső sem zárható ki. Alapvetően továbbra is borongós, szürke időben lesz részünk, csak kisebb körzetekben süthet ki a nap. Vezessünk óvatosan, tartsunk nagyobb követési távolságot! Balesetmentes közlekedést kívánunk!

Orvosmeteorológiai jelentés

Szombaton hazánk nagy részén marad a szürke, nyirkos idő, így elsősorban a kopásos eredetű ízületi panaszok erősödhetnek fel. Azokon a tájakon, ahol felszakadozik a felhőzet, +5, +6 fokig is melegedhet a levegő, így itt a melegedés hatására migrénes fejfájás, fáradékonyság is előfordulhat. Napközben egy gyenge hidegfront érinti térségünket, mely az arra érzékenyeknél fejfájást, izom-és hasigörcsöket okozhat, emellett vérnyomás-ingadozás és mérsékelt szívpanaszok is felléphetnek. Ez az időjárási helyzet kedvez a kórokozók terjedésének, emiatt ajánlott a rendszeres kézmosás. Tovább romlik a szmoghelyzet, így a légúti megbetegedésekkel élők és az asztmások panaszai erősödhetnek, köhögési inger, nehézlégzés, szemkönnyezés egyaránt előfordulhat. Öltözzünk melegen, rétegesen és fordítsunk figyelmet immunrendszerünk erősítésére! Fogyasszunk sok zöldséget, gyümölcsöt, valamint vitaminban gazdag ételeket!

Hójelentés

Enyhülés érkezik. Számottevő csapadék szombaton sem várható, legfeljebb néhol fordulhat elő gyenge eső, a fagyos tájakon ónos eső. Enyhülés veszi kezdetét, a lehullott hó egyre több helyen olvadni fog.

