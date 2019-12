Időjárás: mire számíthatunk ma? (2019.12.05)

Sapka? Sál? Rövidgatya? Strandpapucs? Hiába nézel ki az ablakon, mégsem tudod eldönteni, mit vegyél fel ma? Segítünk! Ilyen időjárásra készülj most csütörtökön (2019.12.05).



Mutatjuk, milyen időjárásra készülj most csütörtökön (2019.12.05).

36 órás előrejelzés

Nem tudod, mit vegyél fel reggel? Kíváncsi vagy várható-e csapadék, illetve mire számíthatsz, ha autóba ülsz? Esetleg a napi orvosmeteorológiai előrejelzés, pollen és UV helyzet is érdekel? Itt a Pénzcentrum napi időjárásjelentése:

Csütörtökön hazánk nagy részén folytatódik a szürke, helyenként tartósan párás, ködös idő, néhol ónos ködszitálás, hószállingózás is előfordulhat. Inkább csak délkeleten és az ország északkeleti csücskében van esély hosszabb napos időszakokra. Északnyugaton élénk, esetleg erős lökések kísérhetik a délies szelet. Délután -4, +5 fokot mérhetünk, a tartósan párás, ködös tájakon marad fagypont alatt a csúcshőmérséklet.



Péntek reggel ismét sokfelé lesz párás, ködös az idő, helyenként hószállingózás, ónos szitálás továbbra is előfordulhat. Délkeleten ugyanakkor napos időszakokra is számíthatunk. Nem lesz jelentős a légmozgás. A legalacsonyabb hőmérséklet -2 és -8 fok között alakul, de a havas északi, északkeleti tájakon ismét mérhetünk -10 fok alatti minimumokat. Napközben délen szakadozhat fel többfelé a zárt felhőtakaró, máshol folytatódik a borongós, szürke, helyenként tartósan párás, ködös idő. Néhol továbbra is előfordulhat ónos szitálás, hószállingózás. A szél nem lesz jelentős. A csúcshőmérséklet a tartósan borongós, ködös tájakon -3 és +1, máshol 2 és 7 fok között alakul.

Közlekedésmeteorológiai jelentés

Csütörtök napközben többfelé tartósan megmaradhat a pára és a köd, így ezeken a tájakon jelentősen lecsökkenhet a látástávolság. A tartósan ködös tájakon ködszitálás, ónos szitálás, hószállingózás is előfordulhat, csúszóssá téve az utakat, megnehezítve a közlekedést. Északnyugaton élénk, olykor akár erős lökések kísérhetik a délies szelet, melyek csökkenthetik a járművek menetstabilitását. A napos tájakon - erre elsősorban délkeleten és az ország északkeleti csücskében számíthatunk - érdemes lesz napszemüveget viselni vezetés közben. Vezessünk óvatosan, tartsunk nagyobb követési távolságot! Balesetmentes közlekedést kívánunk!

Orvosmeteorológiai jelentés

Csütörtökön sem lesz front térségünkben, de a nyirkos, párás, ködös időben felerősödhetnek az ízületi fájdalmak, sajoghatnak végtagjaink. Ez az időjárási helyzet kedvez a kórokozók terjedésének, emiatt ajánlott a rendszeres kézmosás. Ebben az időben romlik a szmoghelyzet, így a légúti megbetegedésekkel élők és az asztmások panaszai erősödhetnek, köhögési inger, nehézlégzés, szemkönnyezés egyaránt előfordulhat. Öltözzünk melegen, rétegesen és fordítsunk figyelmet immunrendszerünk erősítésére! Fogyasszunk sok zöldséget, gyümölcsöt, valamint vitaminban gazdag ételeket!

Hójelentés

Téli állapotok. Csütörtökön és pénteken számottevő csapadék nem várható, de komoly fagyokra lehet készülni, így a lehullott hó hosszabban megmaradhat. Hétvégétől jelentősen enyhül az idő, a hó mindenhol olvadni fog.

