Időjárás: mire számíthatunk ma? (2019.12.01)

Sapka? Sál? Rövidgatya? Strandpapucs? Hiába nézel ki az ablakon, mégsem tudod eldönteni, mit vegyél fel ma? Segítünk! Ilyen időjárásra készülj most vasárnap (2019.12.01).



Mutatjuk, milyen időjárásra készülj most vasárnap (2019.12.01).

36 órás előrejelzés

Nem tudod, mit vegyél fel reggel? Kíváncsi vagy várható-e csapadék, illetve mire számíthatsz, ha autóba ülsz? Esetleg a napi orvosmeteorológiai előrejelzés, pollen és UV helyzet is érdekel? Itt a Pénzcentrum napi időjárásjelentése:

Vasárnap kezdetben sokat süt a nap, majd nyugat felől megnövekszik a felhőzet, és éjjel eső, havas eső, havazás érkezik, hajnalban országos fagyra készülhetünk, 0, -7 fokig hűl le a levegő, a legmagasabb hőmérséklet pedig 2-6 fok között alakul. A délkeleti szél északnyugaton lehet élénk, erős. Hétfő reggelre az Északi-középhegység és Pest megye északabbi tájain látványos hómennyiség összegyűlhet. Hétfőn a kissé szeles időben sokfelé számíthatunk esőre, havas esőre, hóra. Havazás elsősorban az ország északkeleti felében valószínű. A minimumok -3, +3, a maximumok -1, +5 fok között alakulnak.

Közlekedésmeteorológiai jelentés

Vasárnap hajnalban legfeljebb a Dunántúli-középhegység körzetében lehet párás, ködös a reggel, romlanak a látási viszonyok. Napközben jórészt nyugodt lesz az idő, többfelé még a napszemüveg is elkél majd. Este nyugat felől megérkezik a csapadék, eső, havas eső, hó válthatják egymást, csúszós útszakaszokra kell készülni. Az északnyugati megyékben élénk, erős délkeleti szél csökkentheti a járművek menetstabilitását. Vezessünk óvatosan, tartsunk nagyobb követési távolságot! Balesetmentes közlekedést kívánunk!

Orvosmeteorológiai jelentés

Vasárnap az esti órákig nem érkezik front. A markáns és hirtelen érkező lehűlés nagyon sok időjárás-érzékeny ember szervezetét megviseli. Ilyenkor fokozódnak a görcsös panaszok, de vérnyomás-ingadozás és szívproblémák is felléphetnek. Az ízületesek intenzív végtagfájdalmakkal ébredhetnek, a tünetek napközben is fennállhatnak, és a következő napokon is tartósan előjöhetnek. A szél miatt a fejfájás és az ingerlékenység is jellemző lehet. A fokozottan időjárás-érzékenyek már a délutáni óráktól tapasztalhatnak kettősfronti jellegű tüneteket. Öltözzünk melegen, rétegesen és fordítsunk figyelmet immunrendszerünk erősítésére! Fogyasszunk sok zöldséget, gyümölcsöt, valamint vitaminban gazdag ételeket!

Hójelentés

Téli állapotok. Vasárnap estétől egyre több helyen havazás veszi kezdetét, hétfőn az északi, északkeleti tájakon több centis hóréteg is összegyűlhet.

KATTINTS! Folyamatosan frissülő időjáráshírek aloldalunkon