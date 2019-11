Időjárás: mire számíthatunk ma? (2019.11.27)

Sapka? Sál? Rövidgatya? Strandpapucs? Hiába nézel ki az ablakon, mégsem tudod eldönteni, mit vegyél fel ma? Segítünk! Ilyen időjárásra készülj most szerdán (2019.11.27).



36 órás előrejelzés

Nem tudod, mit vegyél fel reggel? Kíváncsi vagy várható-e csapadék, illetve mire számíthatsz, ha autóba ülsz? Esetleg a napi orvosmeteorológiai előrejelzés, pollen és UV helyzet is érdekel? Itt a Pénzcentrum napi időjárásjelentése:

Szerdán nyugat felől megvastagszik a felhőzet, a délután második felétől kezdve a Dunántúlon, majd északon is egyre többfelé ered el az eső. A csütörtökre virradó éjjel már országszerte eshet. Többfelé élénk, nyugaton, északnyugaton erős lökések kísérhetik a déli-délkeleti szelet. 5 és 13 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet, hidegebb a tartósabban ködös északkeleti tájakon lesz.



Csütörtök reggel és napközben is sokfelé számíthatunk ismétlődő esőre, záporokra, csak kevés helyen szakadozhat fel rövid időszakokra a felhőzet. A déli-délnyugati szél délen és keleten élénk lehet. Hajnalban 5-10, kora délután 8-15 fokra készülhetünk.

Közlekedésmeteorológiai jelentés

Szerdán kezdetben a Dunától keletre és a Dunántúl délkeleti részén sokfelé pára, köd okozhat korlátozott látási viszonyokat, helyenként ködszitálás is előfordulhat, így ezeken a tájakon nedves, csúszós útszakaszokra is számítani kell. A köd helyenként csak nehezen oszlik fel napközben. Délutántól a Dunántúlon egyre nagyobb területen, majd északon, estétől pedig az ország más tájain is számítani kell esőtől vizes, csúszós utakra. Nyugaton és a Dunántúl északi felén élénk, erős déli-délkeleti széllökések csökkenhetik a járművek menetstabilitását. Naposabb időszakok a köd megszűnését követően keleten, északkeleten lehetnek, itt érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni. Vezessünk óvatosan, tartsunk nagyobb követési távolságot! Balesetmentes közlekedést kívánunk!

Orvosmeteorológiai jelentés

Szerdán kettősfronti hatás várható, így a meleg- és a hidegfrontra érzékenyek körében is felerősödő panaszokra kell számítani. Kialvatlanság, fáradtság, dekoncentráltság, fejfájás, kellemetlen komfortérzet egyaránt jelentkezhet. Felerősödhetnek a keringési- és a vérnyomáspanaszok. Jellemzőek lehetnek a kopásos és a gyuladásos eredetű ízületi fájdalmak is. Ne feledkezzünk meg a meleg, réteges öltözködésről, nagy lesz a megfázás veszélye. Továbbra is fordítsunk figyelmet immunrendszerünk erősítésére! Fogyasszunk sok zöldséget, gyümölcsöt, valamint vitaminban gazdag ételeket!

Hójelentés

Hétvégére itt a lehűlés. Péntekig folytatódik az enyhe idő, szerda estétől csapadék érkezik, de havazni még sehol sem fog. Hétvégétől viszont lehűlés jön, a jövő hét első napjaiban akár téliesebbre is fordulhat időjárásunk.

