Időjárás: mire számíthatunk ma? (2019.11.23)

Mutatjuk, milyen időjárásra készülj most szombaton (2019.11.23).

36 órás előrejelzés

Nem tudod, mit vegyél fel reggel? Kíváncsi vagy várható-e csapadék, illetve mire számíthatsz, ha autóba ülsz? Esetleg a napi orvosmeteorológiai előrejelzés, pollen és UV helyzet is érdekel? Itt a Pénzcentrum napi időjárásjelentése:

Szombaton a legtöbb helyen már napos idő várható, északkeleten és nyugaton lehet több felhő az égen, de napközben csapadék már sehol sem várható. A délkeleti szél kelet, északkelet kivételével többfelé megélénkül, megerősödik. 8-13 fokig melegszik a levegő.



Vasárnap is marad a napos idő, fátyolfelhők elsősorban a Dunántúl fölött lehetnek, melyek délnyugaton időnként meg is vastagodhatnak. A dunántúli és középső tájakon lehet élénkebb a légmozgás. Reggel néhol pára-, ködfoltok képződhetnek, északon, északkeleten és nyugaton gyenge fagy is előfordulhat. Kora délután 9-14 fokot mérhetünk.

Közlekedésmeteorológiai jelentés

Szombaton reggel nyugaton néhol kisebb eső, szitálás okozhat nedves, csúszós útszakaszokat, napközben viszont már sehol sem várható csapadék, sokfelé kisüt a nap. Az alacsony napállás miatt a napos időszakokban érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni. A déli-délkeleti szél többfelé élénk, északnyugaton helyenként erős lehet, ez pedig ronthatja a járművek menetstabilitását. Vezessünk óvatosan, tartsunk nagyobb követési távolságot! Balesetmentes közlekedést kívánunk!

Orvosmeteorológiai jelentés

Szombaton sem érkezik front fölénk, de a szélre érzékenyek a keleti, északkeleti tájak kivételével erős fejfájást, koncentrálási zavarokat tapasztalhatnak, többeknél kialvatlanség is jelentkezhet. A hő-és komfortérzeten a megerősödő szél ront, a megfázás elkerülése érdekében fontos a réteges öltözet. A légszennyezettség a nagyobb városokban közepes, északkeleten és délnyugaton kedvezőtlen lehet. Továbbra is fordítsunk figyelmet immunrendszerünk erősítésére! Fogyasszunk sok zöldséget, gyümölcsöt, C-vitaminban gazdag ételeket!

Hójelentés

Enyhe november. Folytatódik az átlagosnál enyhébb idő. Száraz, a legtöbb helyen napos hétvége elé nézünk.

