Időjárás: mire számíthatunk ma? (2019.11.22)

Ilyen időjárásra készülj most pénteken (2019.11.22).



Mutatjuk, milyen időjárásra készülj most pénteken (2019.11.22).

36 órás előrejelzés

Nem tudod, mit vegyél fel reggel? Kíváncsi vagy várható-e csapadék, illetve mire számíthatsz, ha autóba ülsz? Esetleg a napi orvosmeteorológiai előrejelzés, pollen és UV helyzet is érdekel? Itt a Pénzcentrum napi időjárásjelentése:

Pénteken a Dunántúlon sokfelé ködösen indulhat a nap, délután keleten felhősebb, nyugaton naposabb időre van kilátás. Északkeleten kezdetben kisebb eső is előfordulhat. A délkeleti szél északkelet, kelet kivételével élénk, néhol erős lesz. 8-15 fok valószínű. Szombaton már mindenhol sokat süthet a nap, kevés felhő lesz az égen, eső nem várható. A délkeleti szél kelet, északkelet kivételével ismét többfelé megélénkül, megerősödik. Napközben 8-13 fokig melegszik a levegő.

Közlekedésmeteorológiai jelentés

Péntek reggel a Dunántúlon és északon több helyen csökkenthetik pára-, ködfoltok a látástávolságot. Eleinte északon, északkeleten lehet eső, zápor, így ezeken a tájakon még vizes, csúszós utakkal találkozhatunk. Az alacsony napállás miatt a napos időszakokban érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni. A déli-délkeleti szél többfelé élénk, északnyugaton helyenként erős lehet, ez pedig ronthatja a járművek menetstabilitását. Vezessünk óvatosan, tartsunk nagyobb követési távolságot! Balesetmentes közlekedést kívánunk!

Orvosmeteorológiai jelentés

Pénteken nem lesz front térségünkben. A fokozottan érzékenyek körében enyhébb izomgörcsök, hasi panaszok jelentkezhetnek, és a vérnyomásuk is ingadozhat. A reggeli órákban az érintetteknél felerősödhetnek a kopásos eredetű ízületi bántalmak. A megterhelő, szeles helyzet miatt pedig néhányan alvászavarokat, ingerlékenységet és nyugtalanságot, fejfájást is tapasztalhatnak. A szabadban alacsony lesz a hő- és a komfortérzet, vastagabb, réteges öltözet ajánlott. Továbbra is fordítsunk figyelmet immunrendszerünk erősítésére! Fogyasszunk sok zöldséget, gyümölcsöt, C-vitaminban gazdag ételeket!

Hójelentés

Enyhe november. Folytatódik az átlagosnál enyhébb idő, Pénteken már alig fog esni. Havazás sehol nem várható.

