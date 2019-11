Időjárás: mire számíthatunk ma? (2019.11.12)

Sapka? Sál? Rövidgatya? Strandpapucs? Hiába nézel ki az ablakon, mégsem tudod eldönteni, mit vegyél fel ma? Segítünk! Ilyen időjárásra készülj most kedden (2019.11.12).



Mutatjuk, milyen időjárásra készülj most kedden (2019.11.12).

36 órás előrejelzés

Nem tudod, mit vegyél fel reggel? Kíváncsi vagy várható-e csapadék, illetve mire számíthatsz, ha autóba ülsz? Esetleg a napi orvosmeteorológiai előrejelzés, pollen és UV helyzet is érdekel? Itt a Pénzcentrum napi időjárásjelentése:

Kedden felhős, borongós időre számíthatunk, a keleti, északkeleti tájak kivételével sokfelé várható ismétlődő eső, helyenként záporok is kialakulhatnak, nagyobb mennyiségű csapadék a Dunántúlon valószínű. Nyugaton az északias, máshol a keleties szelet kísérhetik élénk lökések, estefelé a Dél-Alföldön pedig a délkeleti szél erősödhet fel. Délután 7 és 20 fok között alakul a hőmérséklet nyugaton lesz hűvösebb, délkeleten legmelegebb az idő.



Szerdán is a marad a változékony idő. Kezdetben főként a középső és északi, északkeleti tájakon, majd délutántól főként a Dunántúlon várható sokfelé eső, zápor, itt helyenként egy-egy beágyazott zivatar is lehet. A keleti, délkeleti, délutántól nyugaton az északira-északnyugatira forduló szél élénk, erős lehet. Hajnalban 4-15, napközben az ország nagy részén 13-20, nyugaton viszont csak 6-10 fok várható.

Közlekedésmeteorológiai jelentés

Kedden a keleti, északkeleti tájak kivételével sokfelé számíthatunk esőtől, záporoktól vizes, csúszós utakra, lecsökkenő látástávolságra. Nyugaton az északias, máshol a keleties szelet kísérhetik élénk, délutántól az Alföld déli részén erős lökések is, így jelentősebb mértékben is romolhat a járművek menetstabilitása. Kezdetben nyugaton pára, köd okozhat korlátozott látási viszonyokat. Balesetmentes közlekedést kívánunk!

Orvosmeteorológiai jelentés

Kedden melegfronti hatás érvényesül, emiatt az érzékenyek körében alvászavar, dekoncentráltság, migrén jelentkezhetnet. A nyirkos hajnali, reggeli órákban felerősödhetnek a kopásos eredetű ízületi panaszok. Az időnként feltámadó szél fokozhatja a fejfájást. A csapadékos tájakon alacsony lesz hő- és komfortérzetünk, így érdemes rétegesen öltözködni, nagy lesz a megfázásveszély. Erősítsük immunrendszerünket! Fogyasszunk sok zöldséget, gyümölcsöt, C-vitaminban gazdag ételeket!

Hójelentés

Havazás nem várható. A következő napokban is marad az átlagosnál enyhébb idő, a csapadék eső, záporok formájában fog hullani.

