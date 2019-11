Időjárás: mire számíthatunk ma? (2019.11.10)

Sapka? Sál? Rövidgatya? Strandpapucs? Hiába nézel ki az ablakon, mégsem tudod eldönteni, mit vegyél fel ma? Segítünk! Ilyen időjárásra készülj most vasárnap (2019.11.10).



36 órás előrejelzés

Nem tudod, mit vegyél fel reggel? Kíváncsi vagy várható-e csapadék, illetve mire számíthatsz, ha autóba ülsz? Esetleg a napi orvosmeteorológiai előrejelzés, pollen és UV helyzet is érdekel? Itt a Pénzcentrum napi időjárásjelentése:

Vasárnap kezdetben sokfelé számíthatunk esőre, záporokra, néhol egy-egy zivatar sem kizárt, délután viszont már csak északon, északkeleten fordulhat elő kisebb eső, zápor, miközben dél felől egyre nagyobb területen felszakadozik a felhőzet. Főként keleten lesz élénk, helyenként erős a nyugati-délnyugati szél. Hajnalban 4-11, délután 8-16 fokot mérhetünk.



Hétfőn a több helyen párás, ködös reggel után változóan felhős időre készülhetünk. Hosszabb-rövidebb időre mindenhol kisüt a nap, csapadék nem valószínű. A délkeleti szél csak nyugaton élénkülhet meg. Hajnalban -1, +5 fokig hűlhet le levegő, északnyugaton lehet gyenge fagy. Délután 8-14 fok várható

Közlekedésmeteorológiai jelentés

Vasárnap reggel még sokfelé találkozhatnak esőtől vizes, csúszós útszakaszokkal a útnak indulók. A párás, nyirkos időben korlátozott látási viszonyokra is készülni kell. Délután elvonul a csapadékzóna, egyre szárazabbá válhat az útburkolat. A nyugati-délnyugati szél keleten csökkentheti le jelentősebben a menetstabilitást. Délután az egyre több helyen felszakadozó felhőzet miatt érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni. Balesetmentes közlekedést kívánunk!

Orvosmeteorológiai jelentés

Vasárnap kettősfronti hatás terheli meg szervezetünket. Felerősödhetnek a görcsös panaszok, fejfájás, migrén is kialakulhat. A változékony időjárás miatt fokozódhatnak keringési problémák, vérnyomás-ingadozás, rosszullét is jelentkezhet. A több helyen megélénkülő szél miatt ingerlékenység, frusztráció is előfordulhat az arra érzékenyeknél. Érdemes rétegesen öltözködni. Erősítsük immunrendszerünket! Fogyasszunk sok zöldséget, gyümölcsöt, C-vitaminban gazdag ételeket!

Hójelentés

Havazás nem várható. A következő napokban is marad az átlagosnál enyhébb idő, a csapadék eső, záporok formájában fog hullani.

