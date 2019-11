Időjárás: mire számíthatunk ma? (2019.11.08)

Sapka? Sál? Rövidgatya? Strandpapucs? Hiába nézel ki az ablakon, mégsem tudod eldönteni, mit vegyél fel ma? Segítünk! Ilyen időjárásra készülj most pénteken (2019.11.08).



Mutatjuk, milyen időjárásra készülj most pénteken (2019.11.08).

36 órás előrejelzés

Nem tudod, mit vegyél fel reggel? Kíváncsi vagy várható-e csapadék, illetve mire számíthatsz, ha autóba ülsz? Esetleg a napi orvosmeteorológiai előrejelzés, pollen és UV helyzet is érdekel? Itt a Pénzcentrum napi időjárásjelentése:

Péntek reggel sokfelé ébredhetünk párás, ködös időre, délkeleten kisebb eső is előfordulhat. Nem lesz jelentős a légmozgás. A minimum-hőmérséklet 2 és 9 fok között alakul. Napközben délkeleten, keleten és északkeleten számíthatunk esőre, záporokra, de időnként az Alpokalján is csepereghet az eső. Máshol is sok felhő lesz az égen, csak rövid időre süthet ki a nap. Az északi-északnyugati tájakon élénk lehet a keleti-délkeleti szél. Délután 12-17 fok között alakul a hőmérséklet.



Szombat reggel a Dunántúlon többfelé, valamint az északi tájakon is számítani kell kisebb esőre, egy-egy záporra, máshol kevesebb felhő lehet az égen, de helyenként pára, köd kialakulhat. A Dunántúl északi felén élénk lehet a délkeleti szél. 4 és 11 fok között alakul a minimum-hőmérséklet.

Közlekedésmeteorológiai jelentés

Pénteken elsősorban délkeleten, keleten és északkeleten, valamint helyenként az Alpokalján találkozhatunk eső, zápor következtében vizes, csúszós utakkal, az intenzívebb csapadékgócokban néhol hirtelen lecsökkenő látástávolsággal. Hajnalban, reggel sokfelé pára, köd okozhat korlátozott látási viszonyokat, esetenként ködszitálás is előfordulhat, mely miatt szintén nedvesek lehetnek egyes útszakaszok. Északon, északnyugaton élénk keleti-délkeleti széllökések csökkenthetik kissé a járművek menetstabilitását. Napközben a rövid napos időszakokban érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni. Balesetmentes közlekedést kívánunk!

Orvosmeteorológiai jelentés

Pénteken gyenge melegfronti hatás fog érvényesülni, emiatt álmosság, bágyadtság, dekoncentráltság jelentkezhet. A kevés napfény miatt romolhat hangulatunk. A párás, ködös reggeli órákban felerődödhetnek a kopásos eredetű ízületi bántalmak. A nyirkos időben reggel alacsony lesz hőérzetünk, emiatt érdemes rétegesen öltözködni. Erősítsük immunrendszerünket! Fogyasszunk sok zöldséget, gyümölcsöt, C-vitaminban gazdag ételeket!

Hójelentés

Havazás nem várható. A következő napokban is marad az átlagosnál enyhébb idő, az időnként előforduló csapadék eső, záporok formájában fog hullani.

