Időjárás: mire számíthatunk ma? (2019.11.03)

36 órás előrejelzés

Nem tudod, mit vegyél fel reggel? Kíváncsi vagy várható-e csapadék, illetve mire számíthatsz, ha autóba ülsz? Esetleg a napi orvosmeteorológiai előrejelzés, pollen és UV helyzet is érdekel? Itt a Pénzcentrum napi időjárásjelentése:

Vasárnap reggel többfelé számíthatunk esőre, záporokra, csupán nyugaton, északnyugaton maradhat szárazabb az idő. A déli-délkeleti szelet sokfelé élénk, nyugaton akár erős lökések is kísérhetik. Hajnalban 4 és 12 fok között alakul a hőmérséklet. A szélcsendesebb tájakon foltokban pára, köd is kialakulhat. Délután inkább a Dunától keletre és helyenként nyugaton fordulhatnak még elő futó záporok, ugyanakkor többfelé is előbújhat kis időre a nap a felhők közül. A déli-délkeleti szelet az ország nagy részén élénk, erős lökések kísérhetik. 12-22 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet, északon, északkeleten mérhetjük az alacsonyabb maximumokat.



Hétfő reggel a keleti tájakat leszámítva többfelé előfordulhat eső, zápor, néhol egy-egy zivatar sem kizárt. A Dunától keletre a délies szelet kísérhetik élénk, erős lökések, miközben nyugaton, északnyugaton már északira, északnyugatira fordul a szél, és itt is lehetnek élénk, erős lökések. A minimum-hőmérséklet 8 és 16 fok között alakul.

Közlekedésmeteorológiai jelentés

Vasárnap kezdetben sokfelé, délután inkább a Dunától keletre és helyenként nyugaton kell számítani esőtől, záporoktól vizes, csúszós utakra. A déli-délkeleti szelet sokfelé élénk, erős lökések kísérhetik, melyek jelentősebb mértékben csökkenthetik a járművek menetstabilitását. Hajnalban, reggel a szélcsendesebb tájakon foltokban pára, köd okozhat korlátozott látási viszonyokat. Helyenként az átmeneti napos időszakokban érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni. Figyelmetlenebbek lehetünk az utakon, vezessünk körültekintően, tartsunk nagyobb követési távolságot! Balesetmentes közlekedést kívánunk!

Orvosmeteorológiai jelentés

Vasárnap kettősfronti hatás fog érvényesülni, emiatt sokaknál jelentkezhet fejfájás, migrén, fokozódhatnak a gyulladásos jellegű panaszok. Nehéz nap vár a szívbetegekre, így ők lehetőleg kerüljék a nehéz fizikai megterhelést. A melegedés hatására vérnyomás-ingadozás, rosszullét, dekoncentráltság is jelentkezhet. A szeles idő miatt romolhat komfortérzetünk, ingerültebbek, feszültebbek lehetünk, valamint erősödhetnek a fejfájásos jellegű tünetek. A nyirkosabb, hűvösebb reggeli órákban fokozódhatnak az ízületi panaszok. Erősítsük immunrendszerünket! Fogyasszunk sok zöldséget, gyümölcsöt, C-vitaminban gazdag ételeket!

Hójelentés

Havazás nem várható. Vasárnap is számíthatunk többfelé esőre, záporokra, az enyhülés miatt azonban nem várható havazás.

