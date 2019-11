Időjárás: mire számíthatunk ma? (2019.11.01)

Sapka? Sál? Rövidgatya? Strandpapucs? Hiába nézel ki az ablakon, mégsem tudod eldönteni, mit vegyél fel ma? Segítünk! Ilyen időjárásra készülj most pénteken (2019.11.01).



Mutatjuk, milyen időjárásra készülj most pénteken (2019.11.01).

36 órás előrejelzés

Nem tudod, mit vegyél fel reggel? Kíváncsi vagy várható-e csapadék, illetve mire számíthatsz, ha autóba ülsz? Esetleg a napi orvosmeteorológiai előrejelzés, pollen és UV helyzet is érdekel? Itt a Pénzcentrum napi időjárásjelentése:

Péntek reggelre főként a Dunántúlon és délen alakulhatnak ki pára-, ködfoltok, napközben gyakran megzavarhatják a felhők a napsütést, de számottevő csapadék nem valószínű. A Dunántúlon több helyen megélénkülhet a délkeleti szél, Sopron térségében erős lökések is előfordulhatnak. Hajnalban -6, +5, délután 8-13 fokot mérhetünk.



Szombaton erősen felhős, borult lesz felettünk az ég, napközben több helyen eleredhet az eső. A déli-délkeleti szél megélénkül, északnyugaton és délen meg is erősödhet. Hajnalban már csak helyenként északkeleten lehet gyenge fagy. Délután 7-16 fok között alakulhat a csúcshőmérséklet.

Közlekedésmeteorológiai jelentés

Pénteken is elsősorban a Dunántúlon, valamint délen okozhatnak korlátozott látási viszonyokat a pára-, ködfoltok. Emellett ködszitálás, a fagyos tájakon zúzmaralerakódás teheti csúszóssá az útburkolatot. Napközben csapadék nem várható, így száraz körülmények várják az autósokat. A déliesre forduló szelet helyenként élénk, nyugaton néhol erős lökések kísérhetik, melyek lecsökkenthetik a menetstabilitást. A naposabb időszakokban viseljünk napszemüveget vezetés közben. Balesetmentes közlekedést kívánunk!

Orvosmeteorológiai jelentés

Pénteken is frontmentes napra készülhetünk. A többfelé fagyos, nyirkos reggeli időben nagy lesz a megfázásveszély, így érdemes rétegesebben öltözködnünk. Emellett felerősödhetnek az ízületi bántalmak is, különösen a kopásos eredetűek. Fejfájás, görcsös panaszok továbbra is előfordulhatnak. Erősítsük immunrendszerünket! Fogyasszunk sok zöldséget, gyümölcsöt, C-vitaminban gazdag ételeket

