Időjárás: mire számíthatunk ma? (2019.10.15)

Ilyen időjárásra készülj most kedden (2019.10.15).



Mutatjuk, milyen időjárásra készülj most kedden (2019.10.15).

36 órás előrejelzés

Nem tudod, mit vegyél fel reggel? Kíváncsi vagy várható-e csapadék, illetve mire számíthatsz, ha autóba ülsz? Esetleg a napi orvosmeteorológiai előrejelzés, pollen és UV helyzet is érdekel? Itt a Pénzcentrum napi időjárásjelentése:

Kedden a hajnali pára- és ködfoltok feloszlását követően országszerte sok napsütésre, csapadékmentes időre van kilátás A Dunántúlon élénk, északnyugaton erős lehet a délies szél. A legmelegebb órákban 22-27 fokra számíthatunk, a legmelegebb időre délkeleten számíthatunk.



Szerdán északon, délnyugaton és néhol az Alföldön lehet párás, ködös a hajnal. Kora délelőtt a Dunántúlt gyenge hidegfront éri el, nyugat felől megnövekszik a felhőzet, kisebb eső, zápor is kialakulhat. Keleten marad a napos idő, csak délután érkezhetnek fátyolfelhők. Itt helyenként a délnyugati, a Dunántúlon az északira-északnyugatira forduló szél élénkülhet meg. Hajnalban 6-14, délután nyugaton, északnyugaton 16-19, máshol 20-26 fokra számíthatunk.

Közlekedésmeteorológiai jelentés

Kedd reggel, kora délelőtt az országtöbb tájegységén is pára, köd okozhat korlátozott látási viszonyokat. A délelőtt folyamán jó eséllyel a köd mindenhol feloszlik, túlnyomóan napos időre van kilátás, leginkább a napszemüvegekre lehet szükség vezetés közben. A Dunántúlon élénk, északnyugaton erős, időnként viharos lehet a délies szél, mely jelentősebb mértékben csökkentheti a járművek menetstabilitását. Balesetmentes közlekedést kívánunk!

Orvosmeteorológiai jelentés

Kedden is frontmentes időben lesz részünk. Kezdetben a párás, ködös tájakon felerősödhetnek a kopásos eredetű ízületi bántalmak, végtagfájdalmak jelentkezhetnek, napközben azonban a köd, pára megszűnésével a tünetek enyhülnek, majd meg is szűnnek. A néhol több mint 10 fokos hőingás fokozott terhelést jelent sokunk számára, ilyenkor gyakori tünet lehet a vérnyomás-ingadozás, a krónikus betegek és az idősek múló rosszullétet és keringési panaszokat tapasztalhatnak. A melegedés hatására melegfronti jellegű tünetekre is számítani kell, általános lehet a migrén, a fáradékonyság. A sok napsütés kedvez a hangulatnak, csupán a Dunántúlon ronthat a szél a hő-és komfortérzeten. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok zöldséget, gyümölcsöt, C-vitaminban gazdag ételeket!

