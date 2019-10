Időjárás: mire számíthatunk ma? (2019.10.13)

Sapka? Sál? Rövidgatya? Strandpapucs? Hiába nézel ki az ablakon, mégsem tudod eldönteni, mit vegyél fel ma? Segítünk! Ilyen időjárásra készülj most vasárnap (2019.10.13).



Mutatjuk, milyen időjárásra készülj most vasárnap (2019.10.13).

36 órás előrejelzés

Nem tudod, mit vegyél fel reggel? Kíváncsi vagy várható-e csapadék, illetve mire számíthatsz, ha autóba ülsz? Esetleg a napi orvosmeteorológiai előrejelzés, pollen és UV helyzet is érdekel? Itt a Pénzcentrum napi időjárásjelentése:

Vasárnap reggel elsősorban a Dunántúlon és északon számíthatunk pára, köd kialakulására, mely Sopron környékén tartósabban, akár a déli órákig is megmaradhat. Máshol túlnyomóan napos időre ébredhetünk. Csapadék sehol sem várható. Nem lesz jelentős a légmozgás. A minimum-hőmérséklet 4 és 11 fok között alakul. Napközben a napsütést elsősorban fátyolfelhők szűrhetik, de helyenként kisebb gomolyfelhők is meglejenhetnek az égen, viszont csapadék továbbra sem várható. A Dunántúl déli felén élénk lehet a déli-délnyugati szél. A legmagasabb hőmérséklet 18 és 26 fok között alakul, a tartósabban ködös tájakon mérhetjük az alacsonyabb értékeket.



Hétfő reggel ismét többfelé számíthatunk pára, köd kialakulására, mely helyenként tartósabban is megmaradhat. Máshol gyengén, változóan felhős időre van kilátás. Csapadék nem várható. Gyenge, mérsékelt marad a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 5 és 12 fok között alakulhat.

Közlekedésmeteorológiai jelentés

Vasárnap reggel, délelőtt elsősorban a Dunántúlon és északon pára, köd okozhat korlátozott látási viszonyokat. A késő délelőtti órákig a köd mindenhol feloszlik, túlnyomóan napos időre van kilátás, leginkább a napszemüvegekre lehet szükség vezetés közben. A Dunántúl déli felén élénk lehet a déli-délnyugati szél, mely kis mértékben csökkentheti a járművek menetstabilitását. Balesetmentes közlekedést kívánunk!

Orvosmeteorológiai jelentés

Vasárnap sem lesz front térségünkben, de a melegedésre érzékenyek körében előfordulhat fejfájás, migrén, fáradékonyság és vérnyomás-ingadozás. A hajnali, reggeli órákban a párás, ködös dunántúli és északi tájakon átmenetileg felerősödhetnek a kopásos eredetű ízületi fájdalmak. Napközben kellemes idő várható, érdemes lesz kimozdulni a szabadba. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok zöldséget, gyümölcsöt, C-vitaminban gazdag ételeket!

KATTINTS! Folyamatosan frissülő időjáráshírek aloldalunkon