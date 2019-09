Időjárás: mire számíthatunk ma? (2019.09.24)

Sapka? Sál? Rövidgatya? Strandpapucs? Hiába nézel ki az ablakon, mégsem tudod eldönteni, mit vegyél fel ma? Segítünk! Ilyen időjárásra készülj most kedden (2019.09.24).



Mutatjuk, milyen időjárásra készülj most kedden (2019.09.24).

36 órás előrejelzés

Nem tudod, mit vegyél fel reggel? Kíváncsi vagy várható-e csapadék, illetve mire számíthatsz, ha autóba ülsz? Esetleg a napi orvosmeteorológiai előrejelzés, pollen és UV helyzet is érdekel? Itt a Pénzcentrum napi időjárásjelentése:

Kedden kezdetben délen, délnyugaton eshet, délután pedig a legtöbb helyen már kisüt a nap, kevés időre legfeljebb északkeleten eredhet el az eső. Az északi szél nagyrészt mérsékelt marad, nyugaton lehet időnként élénk. Hajnalban 5-14, délután 19-25 fok között alakulhat a hőmérséklet. Szerdán eleinte keleten, északkeleten, majd elszórtan fordulhat elő eső, zápor. Többnyire felhős időre készülhetünk. Gyenge, mérsékelt lesz a déli, délnyugati szél. Délután 18-24 fokig melegszik a levegő.

Közlekedésmeteorológiai jelentés

Kedden eleinte délen eshet kevés csapadék, napközben északkeleten eredhet el időnként az eső. Vizes, csúszós utakra csak itt kell számítani, máshol napos-felhős időszakok váltják majd egymást. Az alacsony napállás miatt jó, ha van kéznél napszemüveg. Az északias szél a Dunántúlon élénkülhet meg kissé, lecsökkentve a járművek menetstabilitását. Balesetmentes közlekedést kívánunk!

Orvosmeteorológiai jelentés

Kedden nem várható fronthatás. A hajnali hűvös miatt a frontérzékenyek fejfájást, enyhébb izomgörcsöket tapasztalhatnak, rajtuk kívül pedig a kopásos jellegű ízületi bántalmakkal élők fájdalmai is fokozódhatnak. A réteges öltözet elkél a napokban, különösen a hajnali órákban növekszik a megfázásveszély, de a felhősebb, borongósabb tájakon napközben is alacsony marad a hő- és komfortérzet. A fejfájás többeknél továbbra is gyakori lehet. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok zöldséget, gyümölcsöt, C-vitaminban gazdag ételeket!

