Időjárás: mire számíthatunk ma? (2019.09.23)

Sapka? Sál? Rövidgatya? Strandpapucs? Hiába nézel ki az ablakon, mégsem tudod eldönteni, mit vegyél fel ma? Segítünk! Ilyen időjárásra készülj most hétfőn (2019.09.23).



Mutatjuk, milyen időjárásra készülj most hétfőn (2019.09.23).

36 órás előrejelzés

Nem tudod, mit vegyél fel reggel? Kíváncsi vagy várható-e csapadék, illetve mire számíthatsz, ha autóba ülsz? Esetleg a napi orvosmeteorológiai előrejelzés, pollen és UV helyzet is érdekel? Itt a Pénzcentrum napi időjárásjelentése:

Hétfőn megvastagszik felettünk a felhőzet, és többfelé eleredhet az eső, délután nyugaton, délnyugaton záporok, néhol zivatarok is kialakulhatnak. A keleties szelet helyenként élénk lökések kísérhetik. Hajnalban 6-14, délután 15-23 fokot mérhetünk.



Kedden kezdetben délen, délnyugaton eshet, délután pedig már csak néhol nyugaton fordulhat elő gyenge eső. Északon több helyen felszakadozhat a felhőzet, itt több órára kisüthet a nap. Az északi szél nagyrészt mérsékelt, néhol élénk lesz. Hajnalban 5-14, délután 17-24 fok között alakulhat a hőmérséklet.

Közlekedésmeteorológiai jelentés

Hétfőn már többfelé eleredhet az eső, nyugaton, délnyugaton pedig záporok, néhol zivatarok tehetik vizessé, csúszóssá az utakat. A szél helyenként megélénkülhet, záporok, zivatarok környezetében megerősödhet lecsökkentve a járművek menetstabilitását. Balesetmentes közlekedést kívánunk!

Orvosmeteorológiai jelentés

Hétfőn kettősfronti hatás terheli szervezetünket. Felerősödhetnek a görcsös panaszok, hasi- és izomgörcsök, fejfájás, valamint migrén is kialakulhat. Vérnyomás-ingadozás, keringési problémák is felléphetnek. A front okozta tűnek mellett a borongós idő is fáradékonyabbá, levertebbé tehet minket. Öltözzünk rétegesen! Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok zöldséget, gyümölcsöt, C-vitaminban gazdag ételeket!

