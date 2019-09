Időjárás: mire számíthatunk ma? (2019.09.09)

Sapka? Sál? Rövidgatya? Strandpapucs? Hiába nézel ki az ablakon, mégsem tudod eldönteni, mit vegyél fel ma? Segítünk! Ilyen időjárásra készülj most hétfőn (2019.09.09).



Mutatjuk, milyen időjárásra készülj most hétfőn (2019.09.09).

36 órás előrejelzés

Nem tudod, mit vegyél fel reggel? Kíváncsi vagy várható-e csapadék, illetve mire számíthatsz, ha autóba ülsz? Esetleg a napi orvosmeteorológiai előrejelzés, pollen és UV helyzet is érdekel? Itt a Pénzcentrum napi időjárásjelentése:

Hétfőn egye nagyobb területen várható eső, zápor, zivatar, este északkelet felé távozik a csapadékzóna, de sokfelé kiadós mennyiségű csapadék hullhat le. A déli, délnyugati szelet erős, néhol viharos lökések kísérhetik. Napközben keleten még 24-28, máshol 17-23 fokot mérhetünk. Keddre a csapadék elvonul, száraz, napos idő várható. Reggel párás, ködös tájak sokfelé előfordulhatnak, napközben csak fátyolfelhők szűrhetik a napsütést. Északnyugaton megélénkülhet a délies szél. Csípős lesz a hajnal, 7-14 fokig hűl a levegő, napközben 21-26 fok várható.

Közlekedésmeteorológiai jelentés

Hétfőn a nap folyamán eleinte nyugaton és északkeleten, majd sokfelé találkozhatunk zivataroktól, esőtől vizes, csúszós utakkal. Hevesebb viharok is előfordulhatnak, környezetükben vízátfolyások, szélvihar is előfordulhat, hirtelen lecsökkenhet a látástávolság. A szél zivataroktól távol is erős, helyenként viharos lehet, jelentősen csökkentheti a járművek menetstabilitását. Balesetmentes közlekedést kívánunk!

Orvosmeteorológiai jelentés

Hétfőn is kettősfront határozza meg a humánmeteorológiai helyzetet. Lehangoltak lehetünk, sokan tapasztalhatnak fejfájást, migrént, a fájdalmakat pedig a szél is erősítheti. Alvászavarok és álmatlanság léphetnek fel, reggel az ízületi panaszokkal élők végtagjai sajoghatnak, és a csapadékos időben egészen estig kitarthatnak a panaszok. A frontokra érzékenyeknél vérnyomás-ingadozás, keringési problémák is felléphetnek. A szeles idő mellett a levegő is hűvös lesz, a hőérzet több fokkal a mért értékek alatt alakul. Öltözzön rétegesen, szükség lehet a vastagabb pulóverre is! Pihenjünk sokat, kerüljük a nehéz ételeket, és fogyasszunk minél több szezonális zöldséget, gyümölcsöt!

