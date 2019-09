Időjárás: mire számíthatunk ma? (2019.09.08)

Sapka? Sál? Rövidgatya? Strandpapucs? Hiába nézel ki az ablakon, mégsem tudod eldönteni, mit vegyél fel ma? Segítünk! Ilyen időjárásra készülj most vasárnap (2019.09.08).



Mutatjuk, milyen időjárásra készülj most vasárnap (2019.09.08).

36 órás előrejelzés

Nem tudod, mit vegyél fel reggel? Kíváncsi vagy várható-e csapadék, illetve mire számíthatsz, ha autóba ülsz? Esetleg a napi orvosmeteorológiai előrejelzés, pollen és UV helyzet is érdekel? Itt a Pénzcentrum napi időjárásjelentése:

Vasárnap napközben dél felől felszakadozik a felhőzet, átmenetileg kevesebb helyen, főként északkeleten fordulhat elő csapadék, és többfelé a nap is kisüt. A délies szél főként keleten élénkülhet meg néhol. Délután 19-28 fokra készülhetünk, ismét keleten, délkeleten lesz melegebb.



Hétfőn sokfelé várható eső, zápor, zivatar. Több helyen kiadós mennyiségű csapadék hullhat le. A déli, délnyugati szelet többfelé élénk, erős, néhol viharos lökések kísérhetik. Keleten még 24-28, máshol 17-23 fokot mérhetünk napközben.

Közlekedésmeteorológiai jelentés

Vasárnap reggel északkeleten még több helyen, délután már csak helyenként találkozhatunk esőtől, záporoktól, néhol zivataroktól vizes, csúszós utakkal. Hajnalban a Dél-Dunántúlon és Duna vonala mentén pára-, ködfoltok okozhatnak korlátozott látási viszonyokat. Élénk, erős széllökések inkább csak záporok, zivatarok környezetében csökkenthetik a járművek menetstabilitását. Balesetmentes közlekedést kívánunk!

Orvosmeteorológiai jelentés

Vasárnap kettősfronti hatás terheli szervezetünket. Sokan panaszkodhatnak fejfájásra, rossz közérzetre, és nehéz nap vár migrénnel küzdők számára is. Emellett izom- és hasi görcsök, emésztési panaszok, alvászavarok is jelentkezhetnek. A szív- és érrendszeri megbetegedésekben szenvedők és az idősek körében vérnyomás-ingadozást, keringési problémák, rosszullét továbbra is felléphet. Ugyan kevesebb helyen várható csapadék, de főleg a naposabb, melegebb tájakon fülledtté válhat levegő, ami nehézlégzést, légszomjat okozhat, különösen a légúti panaszokkal küzdők körében. Pihenjünk sokat, kerüljük a nehéz ételeket, és fogyasszunk minél több szezonális zöldséget, gyümölcsöt!

KATTINTS! Folyamatosan frissülő időjáráshírek aloldalunkon