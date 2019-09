Időjárás: mire számíthatunk ma? (2019.09.06)

Sapka? Sál? Rövidgatya? Strandpapucs? Hiába nézel ki az ablakon, mégsem tudod eldönteni, mit vegyél fel ma? Segítünk! Ilyen időjárásra készülj most pénteken (2019.09.06).



Mutatjuk, milyen időjárásra készülj most pénteken (2019.09.06).

36 órás előrejelzés

Nem tudod, mit vegyél fel reggel? Kíváncsi vagy várható-e csapadék, illetve mire számíthatsz, ha autóba ülsz? Esetleg a napi orvosmeteorológiai előrejelzés, pollen és UV helyzet is érdekel? Itt a Pénzcentrum napi időjárásjelentése:

Péntek reggelre a térségünket egy hidegfront közelíti meg, melynek hatására a Dunántúlon lehet felhősebb az idő, nyugaton, délnyugaton elszórtan kisebb eső, futó zápor is előfordulhat, ezzel szemben a Dunától keletre még számíthatunk hosszabb napos időszakokra. Nyugaton, északnyugaton élénk, erős lökések kísérhetik az északi-északnyugati szelet. A legalacsonyabb hőmérséklet 8 és 16 fok között alakul. Napközben már több lesz felettünk a felhő, nyugaton, északnyugaton időnként az eső is eleredhet, illetve futó záporok is kialakulhatnak, ezzel szemben keleten még hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Nyugaton, északnyugaton az északi-északnyugati szelet, északkeleten pedig az északkeleti szelet kísérhetik élénk, erős lökések. Délután 19-29 fokot mérhetünk, nyugaton lesz a leghűvösebb.



Szombat reggel változóan-erősen felhős időre ébredhetünk, a Dunántúlon és a középső tájakon elszórtan eső, egy-egy futó zápor is kialakulhat. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. A minimum-hőmérséklet 11 és 17 fok között alakul.

Közlekedésmeteorológiai jelentés

Pénteken nyugaton, északnyugaton számíthatunk esőtől, záporoktól vizes, csúszós utakra, máshol száraz időre van kilátás. A Dunától keletre hosszabb napos időszakok is lehetnek, így ezeken a tájakon érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni. Nyugaton, északnyugaton az északi-északnyugati, északkeleten pedig az északkeleti szelet kísérhetik élénk, erős lökések, melyek jelentősebben csökkenthetik a járművek menetstabilitását. Balesetmentes közlekedést kívánunk!

Orvosmeteorológiai jelentés

Pénteken gyenge hidegfronti hatás fog érvényesülni, így az érzékenyek körében enyhébb fejfájás, izom- és hasi görcsök jelentkezhetnek. Nyugaton, északnyugaton, valamint északkeleten szeles időben lesz részünk, így az itt élők fokozódó fejfájást, ingerlékenységet, nyugtalanságot tapasztalhatnak. Nyugaton, északnyugaton a hűvősebb, időnként csapadékos idő miatt pedig az ízületi panaszok is felerősödhetnek, romolhat a közérzet, valamint a hő- és komfortérzet, nő a megfázásveszély. Ezeken a tájakon érdemes lesz rétegesen öltözködni. Fogyasszunk könnyű ételeket, szezonális zöldséget, gyümölcsöt, figyeljünk a megfelelő folyadékbevitelre!

